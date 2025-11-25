La Roja de talla baja sufre derrota contra Bolivia: partido terminó con polémica

La selección chilena de talla baja saca la cara en la Copa América 2025. El equipo nacional acumula dos triunfos y se perfila como candidato a pelear por el torneo que se disputa en Paraguay.

En el comienzo de la fase de grupos, Chile superó por 11-0 a Japón en una goleada histórica. Luego confirmó su buen rendimiento con un nuevo triunfo por 4-2 ante Estados Unidos.

Sin embargo, este martes tuvo un inesperado tropezón ante Bolivia. El cuadro altiplánico superó a la Roja por 3-1 y le quitó el invicto en la fase de grupos. Encuentro que terminó con polémica por la mala onda de los jugadores bolivianos.

Es que pese al triunfo, hubo burlas contra los jugadores chilenos, lo que provocó una fuerte discusión en medio de la cancha central. Lo que terminó con la expulsión de quien inició todo, el boliviano Jhuniors y por contraparte también vio la roja el chileno Avello.

La Roja sueña con la clasificación

Ahora la Roja debe dar vuelta la página y enfocarse en el próximo partido. Este mismo martes la selección chilena de talla baja disputa su último partido por la fase de grupos.

El equipo nacional se mide ante los organizadores Paraguay en un encuentro clave para poder aspirar a un lugar en la siguiente fase. El partido está programado para las 18:30 horas y será transmitido por el canal de Youtube del Cómite Olímpico de Paraguay.