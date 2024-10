Con la confirmada salida de Carlos Palacios de la Roja, recuerdan de inmediato cuando Gareca no se dio por enterado.

Un nuevo problema se ha generado en la selección chilena, luego de que el jugador Carlos Palacios pidió ser desconvocado de la Roja por problemas personales.

La situación genera de inmediato inconvenientes en la interna, teniendo en cuenta de que el viaje de Chile a la ciudad de Barranquilla en Colombia está agendado para el domingo.

Un hecho que nuevamente sorprende al técnico Ricardo Gareca en las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde ahora pierde a una importante alternativa.

Por lo mismo, varios recordaron que antes de iniciar la concentración en la Roja, fue el propio Carlos Palacios quien mandó un recado, donde tenía intención de estar presente en la lucha por el título con Colo Colo.

Carlos Palacios en medio de la polémica en la Roja. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Palacios advirtió a Gareca?

Fue en la previa del partido ante la selección de Brasil, que Ricardo Gareca se vio sorprendido con una pregunta en la conferencia de prensa, sobre los dichos de Carlos Palacios y su participación en la Roja.

“Lo de Palacios no estaba enterado de ese comentario que hizo. No le puedo decir. Lo convocamos porque nos gustó y lo vimos muy metido. No llegó a mis oídos ese comentario, en este caso hay que preguntarle a Carlos que aclare su situación”, dijo el Tigre.

“El jugador que es convocado desde lo que nos gusta es que esté 100 por ciento, No hay nada más importante que la selección. No existe nada más importante”, destacó el entrenador.

En un momento complicado en lo futbolístico, donde Gareca se ha mostrado nublado, ahora suma la convivencia en su camarín, donde situaciones como la de Palacios, al parecer, no fueron tomadas con el peso necesario.