El ex DT de la selección sostuvo que no le gustaron nada las polémicas declaraciones de Arturo Vidal y promete seria conversación privada con el King.

El ex entrenador de la selección chilena, Juvenal Olmos, reaccionó y dispara contra Arturo Vidal por la polémica conferencia de prensa del mediocampista de Colo Colo, en la previa del clásico ante Universidad Católica que se jugará este jueves.

Vidal disparó durísimo contra Ricardo Gareca y la selección chilena, reclamando por el presente y por la decisión del entrenador de dejar fuera de las convocatorias a él, a Mauricio Isla, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Olmos manifestó que “no me gustaron sus declaraciones. Como nos comunicamos se lo voy a decir. Él junto a Elías Figueroa son de los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol, y los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol tienen que construir no destruir. Tienen que llevar la conversación a un escenario distinto”.

“Si tú me dices que Arturo Vidal está dentro los cinco mejores goleadores de la historia de la Juventus de los último años, que Arturo Vidal fue figura en Barcelona, que fue figura en Bayern Múnich… Si un jugador ha estado en esa altura, no puede destruir lo que está haciendo ahora”, añadió.

Le duele a Juvenal

Juvenal agrega que “hay un dicho en el fútbol: al que está en el suelo no se le pega, y hoy día todos le tiran piedras a Gareca, cuando hace tres meses todo Chile quería que Gareca fuera el técnico. Como está en el suelo es malo para esto, elige mal, se perdió en esto, todas las cosas”.

En la misma línea, el otrora DT y hoy comentarista sostiene que “yo esperaría de Arturo Vidal, un tipo top, que lo adoramos, que es uno de los grandes ídolos de nuestro fútbol, que él con toda esa grandeza no se atrincherara detrás de un micrófono y disparara como si fuera cualquiera. Vidal tiene la mano pesada y termina destruyendo un proceso o lo poco que queda de un proceso. Pero este proceso todavía no se termina, se va a terminar cuando Chile quede dentro o fuera del Mundial”.

Vidal dejó la escoba en la conferencia de prensa previa al Colo Colo vs. Universidad Católica.

Olmos, que sabe muy bien lo que es encabezar un período complicado en la selección chilena, argumenta que “no me gustó esto porque él tiene la capacidad de construir muchas más cosas que las que puede destruir. Destruir las pueda hacer así (hace un chasquido), hoy como son las redes sociales, como son los seguidores, como son todos los afiebrados que disparan contra uno y todos se ponen a disparar. Él está en otro estatus, lo que él dice lo que puede decir cualquiera, pero Vidal puede hacer otras cosas más grandes”.

“Lo que más me incomoda de esta situación y hasta en cierto modo me duele, es que un tipo que ha ganado todo, que está dentro de los dos mejores jugadores de la historia de este país, podría construir, más que destruir, por eso las declaraciones no me gustaron”, sentenció Juvenal Olmos.