La conferencia de prensa de Arturo Vidal, en la previa del clásico pendiente de Colo Colo contra Universidad Católica, no dejó a indiferente a nadie. El King estuvo locuaz junto a declaraciones sabrosas y otras llamativas, incluso polémicas.

En lo que respecta a la selección chilena, el mediocampista se mostró sorprendido por su ausencia en la nómina de Ricardo Gareca, pero no fue algo autorreferente. Es que Vidal tampoco entiende cómo el Tigre se abstuvo de convocar a Mauricio Isla, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Fueron estas declaraciones las que llamaron poderosamente la atención del periodista Juan Cristóbal Guarello, quien incluso le recordó el antiguo quiebre absoluto con Carepato.

“¿Por qué ahora le dio con Marcelo Díaz, cuando lo tuvo baneado como seis años. ¿Ahora son amiguis? Hasta lo trató de sapo. Vidal no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Pero si fue mismo Vidal uno de los que sacó a Díaz de la selección, para qué estamos con cosas”, dijo tajante Guarello.

“Vidal no fue gravitante contra River”

Respecto a su ausencia en La Roja, King Kong sostuvo que “Vidal ahora último podría haber estado en la selección, antes no estaba en nivel futbolístico. Vidal en Buenos Aires hizo mucha noticia fuera de la cancha, contra Bolivia no podía jugar porque estaba lesionado. Podría jugar contra Brasil, puede ser, pero contra River no fue gravitante”.

La dura parada de carros de Guarello a Vidal por pedir a Marcelo Díaz en La Roja.

Para Guarello Vidal sólo “revolvió el gallinero”. Añade: “okey, a los argentinos los dejó hablando una semana con su polémica, pero igual River clasifico a semifinales. Una cosa es la figura de Vidal fuera de la cancha, muy mediática, que en Argentina generó repercusiones. Y otra cosa es que Vidal no fue gravitante con River pese a su esfuerzo, en la vuelta”.

“El Vidal mediático, interesante, un gran personaje, pero en la cancha contra un River opaco y cobarde, no fuiste capaz. Eso es lo que importa. Él mismo después del partido contra River dijo que se quería enfocar en Colo Colo…”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

Caber recordar que el mismo Vidal había subido un Video editado por un fanático que indirectamente le pegaba a Díaz, Charles Aránguiz y Gareca. En la conferencia de hoy explicó que se dio cuenta de ese detalle después de haberlo subido a Instagram.