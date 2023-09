Arturo Vidal marcó el gol del honor para la selección chilena. 3-0 caía Chile ante Uruguay en el debut en las Eliminatorias Sudamericanas cuando al minuto 74 el King anotó para poner el 3-1 final. Así, se ganó los aplausos de Juan Cristóbal Guarello.

El comunicador deportivo hizo una transmisión en su canal de YouTube, La Hora de King Kong, donde elogió al histórico mediocampista criollo por levantar a la Roja cuando peor lo pasaba.

“Arturo Vidal fue un ejemplo”

Guarello cerró su transmisión con un análisis sobre Alexis Sánchez y Eduardo Berizzo. “Va a tener que ponerlo el martes. Tiene a Aravena, Osorio, que es media punta, tiene a Bolados y a Alexis. Tiene que jugar Alexis, ¿qué más va a hacer?”, lanzó de entrada.

Así, tras eso aplaudo al Rey. “Hoy lo de Arturo Vidal fue un ejemplo, así se juega por Chile“, disparó. Además, se lamenta porque en la selección criolla “no hay jugadores”.

“En el fondo, ¿cuál es la conclusión de hoy? ¿Qué Chile evitó la goleada? ¿Ese sería el titular? ¿Qué a Chile le alcanzó para no ser goleado?”, apuntó.

“Tú no puedes construir una casa sin materiales, y ¿dónde están los jugadores emergentes en Chile? ¿No dan el ancho? ¿No les han dado la oportunidad? ¿Están tapados?”, continuó.

“O sea, Aránguiz hoy hizo un mal partido, muy mal partido. En el gol Valverde le sacó tres metros. Uruguay también en un momento bajó el acelerador, pero no sé, el 3-1 termina siendo un resultado maquillado”, añade.

Para cerrar, insiste en que “Chile salió maquillado del Centenario, como si te taparas las heridas con maquillaje, pero futbolísticamente hay un abismo. Es un abismo lo que marcó Uruguay contra Chile”.

“Hoy no tuvimos nada que hacer, pero nada que hacer. Y lo que a mí me asusta, es que no haya nada que hacer en el resto de la eliminatoria, eso es lo peligroso”, concluyó.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Tras caer 3-1 con Uruguay en el debut, la Roja recibirá a Colombia este martes 12 de septiembre. Duelo válido por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y que se jugará en el Estadio Monumental desde las 21:30 horas.

¿Cuántos goles lleva Arturo Vidal por la Roja?

Tras su gol ante Uruguay, el King se ubicó como el cuarto goleador histórico de la selección chilena con 34 anotaciones. Así, alcanzó a Iván Zamorano y está a tres festejos de Marcelo Salas.