Jorge Garcés se indigna con Carlos Palacios: "No hay motivos para renunciar a la Roja"

Una inesperada noticia golpeó a la Roja durante de este sábado. Carlos Palacios, quien sumó minutos en el partido contra Brasil, fue liberado de la convocatoria de la selección nacional y no viajará a Barranquilla, donde este martes el equipo enfrentará a Colombia por las Eliminatorias.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, indicaron desde Juan Pinto Durán.

Los “problemas personales” que afectan al futbolista nacional no fueron detallados y, sumando las declaraciones que hizo hace unas semanas en Colo Colo, la noticia genera gran suspicacia. Jorge Garcés, por ejemplo, no puede entender la decisión de la Joya.

“No entiendo el motivo. No encuentro un motivo justificado para que un jugador renuncie a su selección. Ha hecho unas declaraciones que… Uno es dueño de sus actos y esclavo de sus palabras. A veces no pensamos lo necesario para declarar”, mencionó en diálogo con RedGol.

Carlos Palacios se bajó de la Roja por “problemas personales”, según explicaron en Juan Pinto Durán | Photosport

Peineta Garcés y el problema de Carlos Palacios: “Está mal asesorado”

El ex DT de la Roja no quiso ser tan duro, pero mencionó que Carlos Palacios “está mal asesorado“. “Son chicos jóvenes. Pero el privilegio de llegar a una selección como jugador y técnico es único, no todos tienen esa oportunidad. Yo creo que va por mal asesoramiento, porque debe ser un buen tipo”, analizó.

Como cierre, mencionó que “el rendimiento (contra Brasil) no fue el esperado, pero no es culpa de ellos. Apostar por los chicos jóvenes como solución, que es lo que vive Chile hoy, no lo comparto. Palacios y otros, como (Fabián) Hormazábal o (Marcelo) Morales, son el recambio, sin duda. Pero hay momentos y momentos. Es como en un club. La idea es hacer debutar a los más chicos cuando el equipo anda bien”.