Claudio Bravo tomó el arco de la Roja el 2004 y no lo soltó más. En esa ocasión, Herrera piensa que él pudo ser el titular de no haberse lesionado... y no haber abierto la boca.

El retiro de Claudio Bravo ha desempolvado muchas historias del meta. Una de ellas es la que cuenta Johnny Herrera, quien asegura que el formado en Colo Colo se hizo dueño del arco de la Roja por una lesión que él sufrió en la U. de Chile.

El año 2005, antes de jugar ante Colombia en las eliminatorias, Nelson Acosta debía decidir entre Bravo, Herrera y Nelson Tapia. Este último, experimentado, venía de comerse una goleada en Brasil por lo que el cambio se olfateaba.

Johnny contó en TNT que Bravo jugó casi de chiripa esa tarde en Barranquilla. “Es buena esa, porque habíamos jugado un clásico en que le ganamos 1-0 la semana anterior a la convocatoria, con un gol de Rivarola al palo de Bravo”, sostuvo.

Por eso el clamor popular era verlo como titular al meta de la U. El problema es que se sumó lesionado a la Roja. “Entrenando me agarró con Fournier, porque me lesioné en una dividida con Cobreloa el fin de semana anterior, tuve una distensión de la ingle y me lesioné. Le dije (a Fournier) profe me aguanta porque vengo cargado a la ingle y se espantó”, manifestó.

Bravo jugó en el arco de la selección chilena por 20 años.

Bravo tomó el arco de la Roja para siempre

Herrera cuenta que “yo tenía 22 años y debe haber dicho ‘este pendejo me viene a decir los trabajos que tengo que hacer’. Ahí pasó la podadora”.

Luego sostiene que “después se ve la anécdota en el documental Ojos Rojos cuando profe Nelson (Acosta) da el equipo. Le dije a Tapia pensé que jugabas tú y él me dijo pensé que jugabas tú. Claudio tomó el arco ahí y no lo soltó más”.

Sobre el retiro de Bravo, indica que “es una decisión acertada, tiene una edad avanzada, arrastraba lesiones mucho rato, estaba sin equipo. Fue un minuto correcto tras una carrera ejemplar. Capitán y titular de la selección, una carrera única, por lejos el mejor de Chile”.

Además dice que “es el único que ganó algo en la selección, jugó siete Copa América, jugó en los dos mejores equipos del mundo como Barcelona y el City. Es por kilómetros el mejor”.