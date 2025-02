Una polémica de aquellas desató las declaraciones de Marcelo Díaz. El capitán de Universidad de Chile se refirió a su retorno a la Roja y agradeció el gesto de Ricardo Gareca.



“No me esperaba el llamado de Gareca, pero lo agradezco muchísimo. Saldó esa cuenta pendiente que yo tenía”, expresó el capitán azul al repasar su retorno en la goleada por 6-1 a Panamá.

Sin embargo, el Bicampeón de América también dejó una particular frase que abrió el debate sobre cuánto perdió la Roja sin el experimentado volante. “No sé si perdí más yo o la selección. Afortunadamente me fue bien cuando estuve ahí y cuando no estuve fue decisión técnica que se debe aceptar, aunque no compartí”, expresó.

Palabras que generaron opiniones divididas. Pero que finalmente un ex jugador de Colo Colo y también seleccionado nacional abordó fuerte y claro. Esto debido a que jugadores que fueron llamado a ser su recambio no dieron la talla y la selección pasó varios años sin tener ese motorcito que le diera vida al equipo.

¿Porqué Marcelo Díaz estuvo alejado de la selección chilena?

“Cuando estuvo en Racing tuvo que estar en la selección y también tuvo mejor nivel que varios jugadores que fueron nominados en su minuto”, lanzó de entrada Gonzalo Fierro sobre lo expuesto por Díaz, dándole la razón que hizo falta en la Roja.

Marcelo Díaz volvió a la Roja y fue capitán.

Pero el joven pistolero fue más allá y apuntó al real motivo de su ausencia. “Pero quién perdió más, eso ya fue por un tema personal. Todos sabemos que tiene problemas con jugadores de la selección. Yo lo veo más un tema personal que algo para generar debate”, apuntó Fierro en el programa Todos Somos Técnicos.

“Él tuvo problemas en el camarín, eso lo sabemos todos. Hace poco también hubo otra declaración donde dijeron que no lo conocían. En su mejor momento no fue llamado por varias cosas”, sentenció.