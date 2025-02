Sin dudas que una de las grandes imágenes que dejó el amistoso entre Chile y Panamá, fue el regreso de Marcelo Díaz. El volante habló de lo que fue su larga ausencia en La Roja.

Después de más de siete años, Carepato jugó nuevamente por la selección. Una situación que muchos pensaban que nunca más se iba a repetir, pero que su nivel en Universidad de Chile y la consideración de Ricardo Gareca lo hizo posible.

La reacción de los hinchas al regreso de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz ingresó por Esteban Pavez en el segundo tiempo ante Panamá. El jugador de Colo Colo, en un gran gesto, le dejó la cinta de capitán al futbolista de Universidad de Chile. Cuando el bicampeón de América ingresó, los hinchas que llegaron al Estadio Nacional lo recibieron con aplausos.

“En lo personal me sentí muy cómodo y emocionado de volver a Pinto Durán y de jugar nuevamente con esa camiseta roja bella. Me emocioné, obviamente, y solo tengo palabras de agradecimiento. De hecho, al entrar a la cancha me aplaudieron muchísimo, lo que me sorprendió y agradezco“, explicó en conferencia de prensa.

Marcelo Díaz volvió a La Roja. Imagen: Photosport.

Díaz era una de las grandes figuras de La Roja hasta que Juan Antonio Pizzi dejó de convocarlo tras un par de encuentros para el olvido. De ahí en más, su ausencia siempre generó debate, ya que nunca se encontró a un jugador de condiciones similares a su juego.

Publicidad

Publicidad

“Sí puedo decirte que tenía una espina clavada, porque esperé mucho tiempo ser nominado, pero eso ya se saldó. Se lo comenté a un compañero y es la pregunta que todos se deben hacer, no sé si perdí más yo o la Selección. Ese debiera ser el debate”, explicó el ex Basilea, Hamburgo, Celta y Racing, entre otros.

ver también Marcelo Díaz le mete presión a refuerzos de la U: “Espero que se aclimaten porque…”

“Yo en la Selección he sido muy feliz, afortunadamente me fue bastante bien allí. Mi ausencia fue por decisiones técnicas, aunque no es fácil de aceptar, pero que acaté. Este llamado fue en un momento que no me lo esperaba y por lo mismo lo agradezco, porque saldó esa cuenta que yo tenía con la Selección. Fue lindo volver”, cerró el bicampeón de América con La Roja.