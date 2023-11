Eduardo Berizzo entregó este domingo su convocatoria para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias. Con fuerte presencia de jugadores presentes en los Juegos Panamericanos, el DT apuesta a lograr buenos resultados ante Paraguay y Ecuador, para así seguir metido en la lucha por clasificar al Mundial.

Pero además, es una doble fecha especial para el Toto. Y es que, tras la derrota ante Venezuela en octubre pasado, además de la plata en los Juegos Panamericanos, todo apunta a que una mala doble fecha, lo obligaría a salir del banquillo, dando paso a un nuevo proceso en la Roja.

Y para hacerlo, decidió hacer una mezcla entre jugadores experimentados, que están en Europa o en algún club de Sudamérica, además de jóvenes con proyección. En ambos grupos se puede incluir a uno que fue protagonista ante los llaneros: Marcelino Núñez.

El formado en la UC, pese a su expulsión en Maturín, volvió a aparecer en la convocatoria. Si bien no jugará el primer partido, por estar suspendido, podría estar presente en Quito, cuando Chile visite a Ecuador, el próximo martes 21 de noviembre.

Históricos piden castigar a Marcelino

Presencia que no fue bien recibida por varios de los históricos de la Selección. Juan Carlos Letelier y René Valenzuela, dos mundialistas en España 1982, criticaron a Eduardo Berizzo por no castigar al ex UC, quien además suma poca continuidad en el Norwich.

“Creo que Marcelino debiera tener un pequeño coscorrón por la actitud que tuvo en el partido anterior, que lo sienta. Es lo que está pasando con los jugadores jóvenes, que están haciendo cosas que no ayudan al fútbol, que no los ayuda a ellos en la parte personal. Se les deja pasar muchas cosas”, señaló a RedGol Juan Carlos Letelier.

“Ahora todo lo achacan a la falta de experiencia. Marcelino está jugando en Europa, jugó Copa Libertadores, el Campeonato a un nivel alto. Debieran sufrir las consecuencias de lo que hacen y ser responsables de eso”, agregó quien fuera dos veces campeón con Cobreloa.

Críticas a las que se le sumó René Valenzuela, quien señaló que “yo a Marcelino lo hubiese castigado por lo menos por un llamado. Uno sabe que no puede hacer esas cosas. El jugador sabe que no puede tocar a los árbitros”.

Por último, Jaime Vera, también en diálogo con este medio, puso los pies sobre la tierra y explicó que la presencia de Marcelino obedece a la falta de alternativas en ese puesto. “Marcelino no ha sido un jugador muy relevante últimamente, pero quién otro puede ser. Hoy por hoy, encontrar a quien juegue en la posición de él es difícil, no hay más jugadores”, sentenció.

¿Cuántos partidos ha jugado por Chile Marcelino Núñez?

Desde su debut en 2021, Marcelino Núñez se ha ido ganando paulatinamente su espacio en el equipo nacional. A estas alturas, suma 21 partidos jugados, con cuatro goles convertidos, dos de ellos por Eliminatorias, a Bolivia en La Paz y a Perú, en octubre pasado, en el Monumental.

¿Cuándo juega Chile ante Paraguay?

Chile y Paraguay juegan este jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas por la fecha 5 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El equipo de Eduardo Berizzo buscará ante los guaraníes meterse nuevamente en zona de clasificación, ya que actualmente marcha en octava posición, con cuatro puntos.

