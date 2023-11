Gert Weil, esposo de Ximena Restrepo y papá de Martina Weil, alzó la voz luego de las acusaciones de Poulette Cardoch y Berdine Castillo sobre la final del relevo 4×400 en los Juegos Panamericanos. El exatleta negó que su esposa haya intervenido en la elección de las velocistas.

En diálogo con Radio Agricultura, Weil apuntó que el escándalo del atletismo “era una discusión técnica-deportiva. Debatible, discutible, lo que tú quieras, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, de racismo… Se salió de madre”.

Cardoch y Castillo acusaron que fueron bajadas de la final del relevo 4×400 y esta última apuntó a Restrepo por presionar para que no corriera. “Lo encuentro penoso y lamentable, porque han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Todo eso lo han destruido con esta imbecilidad”, dijo Weil.

“Todo el escándalo parte por cuestionar la decisión que tomó el entrenador encargado del relevo (Marcelo Gajardo), que su misión es presentar el mejor equipo según su criterio. Y empiezan a hablar de acoso y discriminación, y nadie se ha preguntado cómo se armó y preparó el equipo”, siguió.

“Berdine Castillo y Poulette Cardoch nunca llegaron a una convocatoria de entrenamiento en conjunto y ahora hablan del señor Gajardo como si no lo conocieran o no lo hubieran visto nunca. Todo esto está mal enfocado y no sé a dónde quieren llegar”, continuó.

“Ximena no presionó ni intervino. Ella llegó después, cuando todo este despelote estaba armado. En las declaraciones no están los tiempos bien representados, todo esto son las versiones de un solo lado y están dirigidas. No tienen ninguna prueba”, aseguró después.

Gert Weil: “Se están metiendo en problemas”

Además, Gert Weil habló del silencio que ha mantenido su familia luego de que se destapara el escándalo en el atletismo. Ximena Restrepo no ha respondido a las acusaciones. Martina Weil, quien corrió en la final del relevo 4×400, habló y pidió disculpas a sus compañeras por “no haber sido mejor capitana”

“Nuestra versión como familia no va a salir ahora, vamos a esperar. Esto va a caer por su propio peso y ojalá que empiecen rápido las investigaciones y se sepan los hechos. ¿Dónde están las pruebas de todo esto?”, disparó Gert Weil, quien presenció la prueba como comentarista de TVN.

“Acá liquidaron inmediatamente al culpable y este no ha entregado su versión completa. Ojo, porque se están metiendo en problemas”, declaró al cierre.

¿Cómo salió Chile en la posta 4×400 en los Panamericanos?

Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y María Fernanda Mackenna, 1°, 2°, 4° y 6° del ranking chileno, corrieron en la final del relevo 4×400. El equipo nacional terminó último con un tiempo de 3:37.00. Poulette Cardoch, 3° en el ranking, no corrió la competencia.

