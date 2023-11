Patricio Yáñez sepulta a Charles Aránguiz en la selección chilena: "Ya no es factor"

La selección chilena conoció su nómina para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre. En la lista hay varias sorpresas pero también ausentes, donde Charles Aránguiz es uno de los nombres más importantes.

El Príncipe había sido parte del proceso de Eduardo Berizzo en los últimos partidos de la Roja. Sin embargo, para los duelos con Paraguay y Ecuador no fue considerado, lo que ha generado todo tipo de reacciones en los hinchas.

Pero más allá de si el Toto hizo bien o mal en dejarlo fuera, para algunos Charles Aránguiz ya no tiene más que aportar a Chile. Patricio Yáñez analizó la ausencia del volante del Inter de Porto Alegre y dejó en claro que ya no tiene con qué aportar.

Pato Yáñez aplaude ausencia de Charles Aránguiz en la nómina de Chile

Charles Aránguiz no fue considerado para los partidos ante Paraguay y Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. El Príncipe no estará en la selección chilena y los hinchas no han tardado en reaccionar, con opiniones divididas al respecto.

Este lunes Patricio Yáñez se metió en el debate y le prestó ropa a Eduardo Berizzo por la decisión. En la última edición de Deportes en Agricultura, el ex delantero señaló que la nómina tiene lo justo y necesario. “Es lo que hay, no extraño a nadie”, lanzó.

Tras ello, el comentarista entró de lleno en la situación de Charles, al que le puso la lápida en la selección chilena. “Aránguiz ya no es factor, no está jugando de titular”, dijo.

En su defensa, Patricio Yáñez recalcó que el Príncipe hoy no es el mismo que el de sus mejores años con la Roja que fue bicampeona de América. “No es que los desprecie, ya no les da no más”.

Finalmente y en esa misma línea, el ex delantero enfatizó en que el ciclo del volante está cumplido. “Es la ley de la vida, la gente tiende a pensar que tienen que estar con 80 años en la selección y yo no lo veo así”, sentenció.

Charles Aránguiz será una de las grandes ausencias en la selección chilena para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El Príncipe cierra una etapa de su carrera y se enfoca en el Inter de Porto Alegre, con el que trata de renacer después de años sufriendo con lesiones.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz en la selección chilena?

Charles Aránguiz ha disputado un total de 101 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos acumula 41 triunfos, 24 empates y 36 derrotas, marcando siete goles.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas esta semana. El día jueves 16 de noviembre desde las 21:30 horas reciben a Paraguay.

