La condena de Eduardo Berizzo a quienes piden su salida del banco de la selección chilena ha sido comentada por varios. Ahora fue el turno de Fabián Estay, histórico exseleccionado nacional, quien le recordó al DT de la Roja que las críticas vienen de la mano con el cargo que tomó.

“Esa es la presión que tiene la silla de la selección chilena y muchas otras en Latinoamerica, donde no hay términos medios. Chile tuvo dos pausas de no ir a Mundiales y el tema de los entrenadores no fue el esperado. No avanzamos. Ahora yo pensé que iba a ser diferente”, dijo Estay a RedGol.

Además, comentó que los cuestionamientos llegan por los puntos que tiene la Roja en Eliminatorias. “Su puesto siempre va a estar en duda si no suma. Imagina si sólo sumamos dos puntos ahora. De 18 posibles, tendríamos sólo seis unidades. Sería muy poco. Los otros equipos van sumando y creciendo”.

“Estos dos partidos pueden ser un colchón para él. Pero si no suma por lo menos cuatro puntos, podría dar un paso al costado o la Federación de Fútbol de Chile debería tomar cartas en el asunto y buscar otro técnico, un revulsivo y diferente que potencie a los jóvenes”, agregó.

“Yo pensé que Berizzo era diferente, que trabajaba muy similar a (Marcelo) Bielsa, pero no es así”, lamentó después Estay.

Estay valora que Berizzo haya sacado a Matías Fernández de la Roja

Fabián Estay sí encontró un punto común con Eduardo Berizzo en cuanto a la desconvocatoria de Matías Fernández de la selección chilena. El lateral de Independiente del Valle fue liberado de la nómina luego de que su expareja lo denunciara por violencia intrafamiliar.

“Defiendo valores que nos representan a todos como sociedad y quien los infringe no puede ser parte del seleccionado nacional. Esa es mi percepción del tema. Represento valores de país y que tienen que ver con el respeto al género femenino”, justificó Berizzo en conferencia de prensa.

Estay, en tanto, dijo a RedGol que “la federación, la ANFP y los mismos equipos deberían tener un reglamento interno muy fuerte en el cual eso fuera causal (de salida). También, deberían preparar a los chicos para esas situaciones”.

“El tema es muy delicado, la violencia intrafamiliar tendría que estar en el pasado, muy enterrada. Tendrán que pasar las consecuencias de lo que realmente hicieron. La violencia intrafamiliar es condenable en todos lados, no sólo en el fútbol”, cerró el exfutbolista nacional.

¿Cuándo juega la Roja por Eliminatorias?

La Roja enfrenta a Paraguay este jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas por la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Luego, Chile jugará contra Ecuador el martes 21 a las 20:30 horas por la fecha 6.

