La ausencia de Paulo Díaz fue uno de los grandes temas de debate para el partido que la Roja disputó el pasado jueves ante Perú. Y es que su presente en River Plate lo posicionaba como uno de los favoritos a ocupar la zaga, pero Eduardo Berizzo se inclinó por Gary Medel y Guillermo Maripán.

Sin embargo, tras las lesiones de Matías Catalán y el propio defensor del Mónaco, el defensor millonario asoma como titularísimo de cara al partido que Chile disputará ante Venezuela este martes, teniendo así la gran oportunidad de ganarse un puesto en la última línea nacional.

Una presencia que fue alabada por uno que supo ganarse un puesto en La Roja en la parte final de la década de los ochenta, sumando 19 presencias con el Equipo de Todos: Fernando Astengo. El exjugador, que supo brillar en Gremio, le dio su bendición a la presencia del formado en Palestino.

“Yo lo tenía contemplado como titular. A mí me preguntaron qué equipo me gustaría, que defensa me gustaría y yo dije Paulo Díaz con Medel. Sé que ninguno de los dos es alto, pero los dos rechazan muy bien, son buenos cabeceadores, anticipadores y tiempistas”, analizó en conversación con RedGol.

“Si Paulo repite tres cuartos de lo que hace en River, es titular indiscutido. Juega con una garra, con unos huevos. No ha logrado, o no sé si los técnicos no le han dado la confianza, como para que se pueda sentir cómodo”, agregó.

“Muchas veces los técnicos te dan confianza, pero uno tiene que pensar que tiene pasta. Tiene ese fuego sagrado de los jugadores que llegan a un lugar y se imponen, aunque sea River. Llega y juega. Díaz tiene eso, pero en el club. Le falta en la Selección”, destacó.

“Por eso este partido es muy interesante de ver. Seguramente va a ser muy atacado Chile. Espero que, con Medel, los dos con experiencia importante, hagan una muy buena dupla”, analizó.

El análisis de Venezuela

Astengo, además analizó el presente de Venezuela, señalando que “sabemos que no es ese equipo que nosotros le ganábamos con facilidad. A veces en el camarín decíamos cuántos goles le vamos a hacer. Con esa confianza entrábamos y ahora no pasa eso”.

Ante eso recalcó que “la mayoría de los jugadores está jugando afuera y tienen mucho más oficio. Yo creo que un punto sería bueno para Chile, pero apostaría a ganar los tres”.

Además, destacó que debería ser Matías Fernández y no Felipe Loyola quien dispute el partido en Maturín. “Es que Berizzo es tan especial. No lo llama para las dos primeras Fecha FIFA, lo llama para la segunda, lo coloca por la lesión de Catalán y Maripán”, recalcó.

“Tiene que darle confianza, de ratificarlo y darle partidos. Obviamente si tu vez que la defensa está haciendo agua por ese sector, tienes que hacer un cambio, pero debería seguir con Matías Fernández”, agregó.

¿Cuándo juega Chile y Venezuela?

Chile y Venezuela juegan este martes a las 18 horas de Chile. El partido se jugará en el Monumental de Maturín. Una ciudad que se ha preparado con todo para recibir a la Vinotinto, declarando incluso feriado local en la ciudad, para que la ciudad se vuelque completamente en el match.

¿Cuántos partidos ha jugado Paulo Díaz por la Selección Chilena?

Paulo Díaz suma 41 partidos con la Selección Chilena desde su debut en el 2015. De ellos, 10 han sido como suplente y 31 de titular. Ha anotado un gol y ha sido expulsado en una ocasión. Curiosamente, ambas incidencias fueron en el partido ante Paraguay, en marzo pasado.