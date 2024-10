King Kong cree que Vidal sería un aporte en lo futbolístico para la selección chilena, pero no con sus actitudes.

Juan Cristóbal Guarello abordó el reclamo de Arturo Vidal, quien aseguró furioso que no hay nadie mejor que él en la selección chilena, en reclamo tras no ser convocado a La Roja por Ricardo Gareca, para los duelos por eliminatorias contra Brasil y Colombia. El Tigre definitivamente no cuenta con el volante.

En La Hora de King Kong, JCG manifestó que “yo creo que Vidal medio se sulfuró o se calentó. Espero que en la escudería no le hayan escrito el libreto, porque ahí ya pasa cualquier cosa. Me pareció que esto termina por sepultarlo en la selección”.

“Para mí, Vidal en este momento sería un aporte al plantel, pero si va a llegar con esa actitud de yo mando, de Gareca está mal, de yo tengo la razón, que es la misma actitud que pasaba con Lasarte cuando lo puteaba a la orilla de la cancha”, agregó.

Complementó que “es lo mismo que pasó con Juan Antonio Pizzi para el partido con Paraguay, esa me la contó completa Claudio Bravo pos compadre. Yo la conté en la radio en su momento”, recordando un encontró entre el jugador y el entonces DT que arbitraba una práctica.

Refrescamemoria a Vidal

King Kong sentenció que “Vidal no puede olvidarse que sube un video en contra de Aránguiz, que huevonea al entrenador de la selección, que hubo dos eliminatorias en las que la selección quedó fuera, siendo un Chile más potente, con él como titular. No puede desconocer lo que ha sido la selección chilena en los últimos años”.

Cabe recordar que Vidal había manifestado que “¿hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿O que haya tenido los mismos partidos que yo? No, no hay”.

La selección chilena enfrentará a Brasil por eliminatorias este jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional. El martes 15 visitará a Colombia por la novena y décima fecha camino al Mundial 2026, respectivamente.

La Roja es penúltima en la tabla con apenas 5 puntos en ocho partidos, superando únicamente a Perú (3) y lejos de la puntera Argentina (18).