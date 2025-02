Uno que cuenta las horas a la espera de una noticia importante que cambiará su vida es Fernando Zampedri, quien vive momentos claves por conseguir su nacionalización como chileno.

El gran goleador, quien no estuvo en el triunfo de Universidad Católica por 3-1 ante Audax Italiano, en la primera fecha de la Liga de Primea, de igual manera estuvo presente en el estadio Santa Laura.

Fue en el reducto hispano, donde fueron locales los cruzados, donde Zampedri habló del tema de la nacionalización y la gran opción que tiene de vestir la camiseta de la selección chilena.

Si bien todos piensan en que pueda ser parte del equipo del técnico Ricardo Gareca, por la fecha doble de marzo de las Eliminatorias para el Mundial 2026, el Toro puso paños fríos a todos.

Fernando Zampedri asegura que hoy no puede verse en la Roja. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Zampedri llama a la calma por la Roja

Fue en conversación con ESPN Chile donde Fernando Zampedri calmó las pasiones para todos los que esperaban que hoy celebrara con una piscola en mano, al estilo chileno.

Por lo mismo, mandó al córner la posibilidad de decir presente en la próxima nómina de la Roja, dejando en claro que mientras no tenga el papel no puede hacer nada.

“Este tema no lo puedo tocar, es un tema que… la verdad no lo quiero hablar, no soy chileno, no tengo las mismas posibilidades que los demás”, explicó en una primera instancia.

“Respeto mucho a Chile y los jugadores, pero hoy no puedo contestar eso. El día que tenga los papeles al día me gustaría”, detalló.

Revisa sus declaraciones: