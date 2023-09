La Selección Chilena empezó de la peor forma las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El mítico estadio Centenario de Montevideo fue el escenario de una cruda derrota por tres a uno a manos de Uruguay en la fecha 1 del camino clasificatorio para La Roja.

Las críticas no se hicieron esperar. Que si Eduardo Berizzo eligió mal a la defensa, que si Arturo Vidal debió ser de la partida, que si hace falta Alexis Sánchez y una larga lista de reclamos para el rendimiento nacional. Uno que no dejó pasar la situación fue Felipe Gutiérrez.

El actual jugador del Sporting Kansas City compartió en su cuenta de Instagram una severa crítica contra los haters de la Selección Chilena. El campeón de América aseguró que “muchos van a criticar sin entender la realidad. Lo peor es saber que muchos disfrutan la derrota y nacieron en el mismo país”.

De todos modos, el ex UC señaló que se siente “orgulloso de este Chile y este grupo de jugadores, que a pesar del momento que vive nuestro fútbol se paran frente a una gran selección y corriendo hasta el último minuto”.

Sin embargo, Gutiérrez aprovechó de tirarle un palito a los haters y críticos de La Roja. “Los payasos criticaban hasta cuando las cosas iban bien, no me sorprende que lo sigan haciendo. Vamos no más, que al final del camino todos se quieren subir al tren de la victoria”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Este martes 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la selección chilena juega en el Estadio Monumental ante Colombia. El duelo será válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia lideran las Eliminatorias con tres unidades. Paraguay y Perú los siguen con un punto. Venezuela, Chile y Bolivia no sumaron puntaje, mientras que Ecuador sigue con -3.