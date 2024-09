La selección chilena sufrió una humillación y fue goleada por Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026, dejando al equipo penúltimo en la tabla clasificatoria. El elenco que dirige Ricardo Gareca nunca se encontró en la cancha del Monumental, donde cayó por 3-0.

“Jugamos mal, nos superaron”, reconoció el DT tras el encuentro. En Chile, las grandes críticas fueron dirigidas al Tigre, a quien le recriminaron su confianza en Eduardo Vargas y Gabriel Arias, además de los cambios tardíos. En diálogo con RedGol, Leonel Herrera padre fue durísimo.

“No jugamos a nada. Nos vamos a defender, con solamente Vargas arriba, no tenemos delantera. Después saca a Vargas y mete a Ben Brereton cuando el partido estaba entregado. La defensa estuvo bien. En el medio no se conocieron nunca, hubo un desorden gigante”, reflexionó.

“Arias hizo un par de achiques buenos, pero se comió los dos últimos goles. Fueron su responsabilidad. Uno va al primer palo y está parado ahí mismo; en el de Dybala, la pelota pasa al lado. No te da confianza. Estaba Cortés, que no es un chico nuevo. Pero no le da una oportunidad”, disparó.

“Aquí hay otro problema más grande: Ricardo Gareca”, apuntó Leonel Herrera | Photosport

Duras críticas a Ricardo Gareca

Leonel Herrera padre luego estalló. “Aquí hay otro problema más grande y hay que decirlo de una vez por todas. Hay que cambiar el técnico. Hay que echarlo. De todo el tiempo que lleva en Chile, no se ha visto un trabajo para decir: esto está bien planificado y se trabaja bien”, analizó.

“No se ve nada de eso. Cada uno juega por su cuenta. Así es difícil. Yo creo que, por ética, Gareca debería renunciar e irse”, concluyó quien jugó 41 partidos con la camiseta de la Roja.

Para estar actualizado con las noticias de la Roja, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.