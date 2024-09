Apocalíptico análisis tras la boleta de Argentina: “Si Chile no le gana a Bolivia estará eliminado, así de corta”

Chile mostró su peor cara en su visita a Buenos Aires ante Argentina. El equipo de todos cayó inapelablemente por 3-0 y se quedó penúltimo en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, mirando por ahora de lejos la próxima cita planetaria.

Uno que tuvo una visión bastante apocalíptica tras esta dura caída fue Danilo Díaz, quien su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró tras la brega que “es una derrota inapelable, dos goles de diferencia me parecían bien para el trámite. Chile nunca pudo apurar a Argentina, ni complicarlo. Los problemas ofensivos se mantienen. No genera ocasiones de juegos y lo peor es que nos venimos con tres goles cuando estaba para venirse con uno, te va complicando la diferencia de gol”.

“Nos complica demasiado en la tabla. Si Chile no le gana a Bolivia, estará eliminado. Así de corto. Si no le ganas de Bolivia de local, no tienes posibilidad de acceder a una Copa del Mundo”, agregó el Tenor del Pueblo.

En ese sentido, el periodista detalló que “Chile exhibió las mismas deficiencias del último tiempo, chispazos de Palacios, dos o tres corridas de Isla, el cabezazo de Catalán. Sin embargo, desde el mediocampo los volantes no pudieron girar y se enfrentaron al campeón del mundo. Baeza se regala al no poder girar en la salida y vino el zurdazo de Álvarez”.

“Lo popular es caerle a Vargas, pero juega de espaldas a pelotazos ante defensas de la Premier League. ¿Qué va a hacer? Chile no tuvo circulación, fue batallador en el primer tiempo, y que lo pasó mal entre los 10 y 30 minutos. Arias jugó un partido correcto, sobre todo el primer tiempo, achicando. Después, el partido se empezó a caer, entre infracciones, se pudo llevar el 0-0 del entretiempo y desde ahí pudo aguantarlo, pero cuando le hicieron el 1-0 de entrada se mostró la diferencia entre los dos equipos, refleja las distancias. Había una gran diferencia en la pegada y velocidad de la pelota de los volantes, era muy superior a la de los chilenos”, añadió.

Parar cerrar, Díaz remarcó en que “no tenemos a nadie que aguante, Vargas no es Guerrero ni Lapadula, él se asocia. Habrá que ver qué nombres elige Gareca, pero esto entró en la UTI. El problema no es de entrenador, sino de jugadores. Arriba tiene poquito, no general”.

¿Cuándo juega Chile ante Bolivia?

La Roja recibirá a la selección boliviana el martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

