La selección chilena no pudo y perdió por goleada contra Argentina, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Pese a no tener a Lionel Messi en su nómina, la Albiceleste fue superior y no tuvo mayores problemas contra La Roja, salvo el palo de Matías Catalán.

Argentina se consolida en lo más alto de la tabla camino al Mundial 2026, mientras la selección chilena cae al penúltimo casillero y queda obligada a ganar o ganar ante Bolivia. De lo contrario, se empieza a olvidar definitivamente de México, Estados Unidos y Canadá.

Y con la Albiceleste recientemente como bicampeona de América, y vigente monarca planetaria, era imposible que la prensa argentina no le tocara la oreja a la selección chilena.

Es cierto: Argentina no pierde la oportunidad de enrostrar el título mundial, pero claramente contra Chile lleva al menos un poquito más de saña. Es que la Albiceleste muy multicampeona será hoy por hoy, pero La Roja le celebró en la cara dos trofeos que sufridos y dolorosos al otro lado de la cordillera.

El campeón de mundo

“¡El campeón del mundo le ganó a Chile! Argentina ganó en el Más Monumental por 3-0 ante La Roja de Gareca para sumar 6 triunfos en 7 fechas de eliminatorias”, publicó ESPN Center en suelo che tras el partido.

Agregan que “anotaron Ale Mac Allister y Julián Álvarez. Emotiva despedida de Fideo Di María. No jugó Messi: el 10 fue Dybala y marcó sobre el cierre”.

Antes, en el tercer gol de Argentina, ya habían publicado “Dybala y baile total de la selección campeona del mundo… Es una fiesta la Scaloneta. A los 91′, la Joya Dybala dice que esto es goleada y la selección argentina le gana 3-0 a Chile”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras caer 3-0 contra Argentina, la selección chilena recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. La Roja está obligada a ganar, penúltimo en la tabla.