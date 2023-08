Un vuelco total se dará en la próxima nómina de la selección chilena para el inicio del camino en las eliminatorias para el Mundial 2026, porque aseguran que Charles Aránguiz fue reservado por el técnico Eduardo Berizzo.

Pese a que el propio jugador del Inter de Porto Alegre se había bajado, por el momento, de cualquier nominación, desde Brasil confirman que será citado para los duelos ante Uruguay, además de Colombia.

Sorpresa

El regreso a los partidos oficiales de parte de Aránguiz, tomando un protagonismo en la zona de volantes de Inter de Porto Alegre, hizo cambiar el mundo y abrir las puertas de la selección chilena.

“Con el cuerpo técnico (de Eduardo Berizzo) no he hablado nada, sinceramente hoy no me veo, estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección”, comentó hace sólo unos días Aránguiz.

Pese a esto, un medio partidario del Inter de Porto Alegre da por confirmado a Charles Aránguiz para la convocatoria de la selección chilena, destacando el buen presente que vive.

Eso no es todo, porque, en el detalle, confirman que también está asegurado su compañero Sergio Rochet, donde el portero fue confirmado por Marcelo Bielsa para las dos primeras fechas de las eliminatorias.

Chile viajará hasta Montevideo para enfrentar a la selección de Uruguay con Marcelo Bielsa el 8 de septiembre, mientras que el 12 del mismo recibirá a Colombia en el estadio Monumental.

¿Cuándo comienzan las Eliminatorias para el Mundial 2026?

La Selección Chilena comienza el 8 de septiembre a competir en las eliminatorias para el Mundial 2026, cuando deba visitar a la selección de Uruguay en Montevideo, con Marcelo Bielsa.

¿Cuántos partidos jugó Charles Aránguiz en La Roja?

El Principe jugó por primera vez en el combinado nacional el 4 de noviembre del 2009, en la victoria por 2-1 ante Paraguay, y hasta ahora ha disputado 97 partidos oficiales, 93 de ellos como titular.