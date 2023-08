A 24 días para que comience el camino de la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, desde Brasil llegan preocupantes palabras de Charles Aránguiz.

El Príncipe no juega un partido por el Equipo de Todos desde hace 11 meses, en la derrota con Marruecos en Barcelona, y actualmente vive un renacer futbolístico en Inter de Porto Alegre.

Sin embargo, cuando el periodista José Tomás Fernández le preguntó en Río de Janeiro a Aránguiz por si estará presente en La Roja para el inicio de las Eliminatorias, sorprendentemente se descartó.

¿Estará Charles Aránguiz en La Roja?

“Con el cuerpo técnico (de Eduardo Berizzo) no he hablado nada, sinceramente hoy no me veo, estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección“, afirma el oriundo de Puente Alto.

En esa línea, Aránguiz agrega que “estoy en ese proceso, aprovechando cada minuto que me da la confianza el técnico, pero me falta mucho todavía“.

¿Cuántos partidos jugó Charles Aránguiz en La Roja?

El Principe jugó por primera vez en el combinado nacional el 4 de noviembre del 2009, en la victoria por 2-1 ante Paraguay, y hasta ahora ha disputado 97 partidos oficiales, 93 de ellos como titular.

En sus 13 años defendiendo a Chile, Charles Aránguiz ganó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario, en Estados Unidos, jugando la Copa del Mundo en Brasil 2014, donde anotó un gol a España.