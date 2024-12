DT de La Roja sub 20: Nicolás Córdova volvió a destrozar la regla sub 21 ratificada por el consejo de presidentes

El fútbol chileno vivió una nueva polémica la semana pasa, esto luego que el consejo de presidentes de la ANFP se juntara para sentar la bases de la próxima temporada y establecer el reglamento para la competencia 2025.

Finalmente, los dueños de los clubes decidieron no modificar ninguno de los reglamentos cuestionados y que tanto el Sifup como el medio en general consideraba necesario modificar o eliminar, incluida la cuestionada regla del jugador sub 21.

Es tan mala la regla, que supuestamente en espíritu garantiza que los juveniles sumen minutos, que el mismo entrenador de la selección chilena sub 20 cuestionó hace sólo días. Tras confirmarse nuevamente este artículo en las bases, Nicolás Córdova volvió a disparar contra el consejo de presidentes.

“Seguiré manteniendo mi opinión al margen de lo que decidan los dirigentes. La regla Sub 21 no sirve, porque no ha dado garantías de que los jugadores que se beneficien con esa regla sean jugadores exportables. El problema no está en la regla, está en las bases, eso debemos arreglar entre todos”, dijo Nico Córdova.

Amistosos, Sudamericano y la antigua molestia de Córdova

Cabe recordar que La Roja sub 20 se prepara para los amistosos que sostendrá el 14 y 17 de diciembre, ante Qatar en España. El representativo juvenil disputará el Sudamericano de la categoría en enero-febrero, con el cupo asegurado para el Mundial que organizará Chile.

La Roja sub 20 se prepara para el Sudamericano: Nico Córdova volvió a disparar contra la regla sub 21.

A fines de octubre, el mismo Córdova manifestó en el tercer Congreso Internacional de Fútbol organizado por la ANFP que “voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Me saco el escudo, pero porque los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos. Si ves los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla”.

Añadió que “hoy lo que hay que generar es que, entre todos, lleguen lo más preparados posibles al primer equipo. Cuando ves a un jugador en condiciones de competir en Primera, los ponen. Porque Iván Román lleva un año jugando y tiene 50 partidos, jugando bien, más o menos, con embarradas. ¿Por qué? Jugó Libertadores donde no hay regla… Porque está preparado”.

Finalmente, la regla 21 se mantiene, incluido el hecho de que jugadores más jóvenes sumarán el doble de minutos para completar los 1.890′ exigidos durante el Campeonato Nacional.