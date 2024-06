El árbitro Pablo Echavarría solicitó ayuda de Ben Brereton, pero el chileno-inglés no le entendió. Marcos Bolados salió al rescate.

La Roja tuvo una gran noche en el Estadio Nacional y goleó a Paraguay antes de irse a la Copa América 2024. Ben Brereton no fue titular en la goleada, pero ingresó a los 72′ y hasta tuvo la oportunidad de estirar el resultado con un tiro que Carlos Coronel contuvo a los 84′.

El chileno-inglés quiere recuperar su lugar en la selección chilena, donde su falta de español ha sido un tema que ha mencionado Ricardo Gareca. Ahora, frente a Paraguay, el delantero que pertenece al Villarreal sufrió un incómodo momento a raíz de esta misma problemática.

La situación casi pasa colada, pero fue rescatada por un usuario de Twitter en forma de video. En un momento de pausa en el partido, el árbitro argentino Pablo Echavarría se acercó a Brereton y le pidió que mojara su muñequera para refrescarse un poco. Pero el delantero no le entendió.

Por suerte, Marcos Bolados llegó al rescate. El atacante de Colo Colo, quien ingresó con Brereton a la cancha a los 72′, se percató de lo que estaba pasando: le quitó la botella de las manos al chileno-inglés y atendió el pedido del réferi. De todas formas, no fue nada grave. Problema solucionado.

El español de Ben Brereton

Cabe destacar que Ben Brereton comenzó con clases de español el año pasado y que continúa aprendiendo el idioma. “Sigo con las clases. Cuando estuve en España, estuve con clases y ahora en Inglaterra sigo con ellas. Sigo aprendiendo español”, confirmó hace unos meses.

El camarín de la Roja también lo ha estado ayudando en la tarea. La petición pública de Ricardo Gareca los motivó. “Nos llamó la atención que no hable español bien, porque representa a la selección. No es un impedimento para estar en la selección, pero me gustaría que lo haga”, dijo el DT ante los medios.

