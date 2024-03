Ben Brereton no lo pasa bien nuevamente, y no sólo por el presente de su actual club, el Sheffield United en la Premier League. El delantero inglés-chileno debe regresar sí o sí a Villarreal a fin de temporada y recién ahí ver si se logra adaptar al Submarino Amarillo o buscar nuevos horizontes.

Ahora se suma un nuevo problema para el delantero británico de La Roja. Ben quedó al margen de la primera nómina de Ricardo Gareca y el mismo entrenador de la selección chilena le dio un fuerte y público tirón de orejas.

Al ser consultado por las razones que lo llevaron a no considerar a Brereton en su primera convocatoria con La Roja, El Tigre dijo tajante que “lo de Ben es simplemente ver otras opciones, nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad. Me encantaría sí, dentro de la conversación que tuvimos, que aprenda español. Sería importante”.

De ahí en más profundizó por el escaso español del delantero, dejando claro que a su juicio, Brereton debe aprender sí o sí para ser aporte completo en la selección chilena, y así evitar las barreras idiomáticas con su inglés.

Gareca contrariado por el poco español de Brereton

“Ha sido convocado hace dos años, creo que desde la Copa América de Brasil. Ha sido convocado y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español si hay un interés realmente de estar en la selección. Porque eso tiene que ver con la convivencia, el día a día”, expuso.

Incluso por algunos pasajes la voz de Gareca sonó firme y hasta un poco contrariada: “nos llamó la atención que no hable español bien, porque representa a la selección. No es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección. No. Pero me gustaría que lo haga, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo de juego”, manifestó El Tigre.

Ricardo Gareca sentencia que “en la medida que yo vea que hay ese interés, nuestro interés será permanente. Esto no restará posibilidades de que esté a futuro, pero ahora la decisión es ésta. No está condicionado. Sí es algo que yo le manifesté personalmente, porque la comunicación en español con los compañeros, con el cuerpo técnico, conmigo, con la gente y el periodismo, la considero fundamental para estar en la selección. Espero haya una predisposición de su parte para aprender español”.

¿Cuándo juega selección chilena?

La Roja enfrentará en duelos amistosos a Albania el viernes 22 de marzo en Parma y a Francia el martes 26 en Marsella. Será el debut de Ricardo Gareca como DT de La Roja.