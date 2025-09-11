Lucas Cepeda es el jugador diferente que tiene la selección chilena en estos momentos en la ofensiva. Constantemente encara a los defensores rivales y demuestra tener un nivel muy alto.

El problema es que sigue estancado en el fútbol chileno. No ha podido emigrar de Colo Colo, club que recibió algunas ofertas por el zurdo, y eso no le permite crecer futbolísticamente.

Jorge Coke Contreras, ex seleccionado nacional, manifestó que es el futbolista que debe llevar la bandera del próximo proceso. “Cepeda es lejos el mejor de Chile”, considera quien jugara en Las Palmas de España durante 6 temporadas.

“Si hay alguien que puede desnivelar a través de su juego es Cepeda, que sigue demostrando muchas condiciones”, contó tras la fecha doble de eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

Cepeda espera dar el salto al extranjero

Cepeda, el jugador diferente de Chile

De hecho manifiesta que “el desnivel a todo el equipo se lo da Cepeda“, entendiendo que en ofensiva no han aparecido figuras importantes en el seleccionado nacional.

El Coke no entiende cómo sigue en el fútbol chileno. “Sigo insistiendo en algo que pienso después de ver esa jugada en que remata ante Uruguay después de meter un túnel: uno piensa y dice cómo no se han llevado a este chico para afuera”, señaló.

La opción de Cepeda de ir al extranjero

Hace pocas semanas llegó al Monumental una oferta por el delantero formado en Santiago Wanderers. Era del Alavés de España, que ofreció tres millones de dólares por el 50% del pase.

Los albos la desestimaron, entendiendo que su precio de mercado es aproximadamente 6 millones de dólares. Y ese es el precio que quieren por la totalidad de la carta.

