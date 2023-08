Una de las grandes polémicas que dejó la última convocatoria de Eduardo Berizzo en Chile, fue la ausencia de Claudio Bravo. El histórico capitán de La Roja no fue considerado, algo que causó gran debate en el país.

El meta formado en Colo Colo es uno de los jugadores más importantes de los últimos años. De hecho, es capitán del seleccionado desde el año 2008, por lo que su no llamado genera bastante ruido. Rápidamente los defensores de Bravo, cuestionaron a Berizzo por la medida de no citarlo.

En medio de esta situación, en España el Real Betis debía visitar a Athletic de Bilbao. En los dirigidos por Manuel Pellegrini, nuevamente el oriundo de Viluco no apareció ni siquiera en la banca. Con este duelo, ya van tres fechas de La Liga y el arquero no se ha puesto los guantes en ningún duelo. De hecho, tampoco ha sido convocado en los partidos anteriores.

¿Por qué no juega Bravo en Real Betis?

Antes de comenzar La Liga, el chileno tuvo problemas en el sóleo (músculo de la pierna). Si bien se pensaba que la lesión quedaba atrás, la no convocatoria ante el Athletic de Bilbao invita a creer que podría no estar en plenitud física ¿Será esta la verdadera razón por la que no fue convocado a La Roja? Alexis Sánchez, quien no ha sumado minutos en la temporada tras unirse recientemente a Inter, sí fue llamado, por lo que la presencia en cancha no sería determinante.

En los últimos duelos amistosos de La Roja en junio, ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, Claudio Bravo se restó para privilegiar su descanso. Solo Eduardo Berizzo tiene la verdad de la ausencia del capitán de la Generación Dorada.

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias?

La Roja comienza su camino al Mundial del 2026 ante Uruguay el viernes 8 de septiembre, como visita. El martes 12 del mismo mes, los dirigidos por Berizzo reciben a Colombia en el Estadio Monumental.