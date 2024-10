El ex arquero reveló que el Loco tuvo en la Roja un acto similar a los que le denuncian en la Celeste. "Fue feo ver a las tías llorando", remarcó.

Luis Suárez se retiró de la selección de Uruguay y, a semanas de su adiós, provocó una enorme polémica en torno a Marcelo Bielsa. El Pistolero acusó al Loco de malos tratos en la Celeste, lo que ha generado apoyos y rechazos de parte de los jugadores del actual plantel.

El hecho ha puesto en la mira al técnico, quien en ninguna otra parte fue denunciado por este tipo de situaciones. De hecho, sorprende todo lo que ha pasado justo después de haber destrozado a la Conmebol y Estados Unidos en la Copa América. Sin embargo, Nicolás Peric destapó un caso similar en Chile que sacude todo.

El ex portero reveló un hecho similar en Juan Pinto Durán a los que se le acusan al Loco en tierras uruguayas. Algo que sorprende y que se suma a las críticas que ya ha comenzado a recibir el DT en nuestro país.

Nicolás Peric revela el episodio de Marcelo Bielsa en Chile similar a los que acusan en Uruguay

Marcelo Bielsa vive sus días más complicados desde que llegó a Uruguay luego de que se le acusara de malos tratos a jugadores y trabajadores de la selección. El Loco enfrenta un escenario difícil, pero que según revelaron, no es nuevo.

Nicolás Peric aseguró que Marcelo Bielsa pasó por lo mismo que le acusan en Uruguay en sus días en Chile. Foto: Getty Images.

Nicolás Peric, quien cada vez que puede le pega, ahora sorprendió al destapar un hecho similar a los que le denuncian al DT en la Celeste. Fue en Radio Pauta donde el ex portero señaló que “yo conozco a las tías de Juan Pinto Durán cuando era Sub 17 y llegaba cagado de hambre y me decían: ‘¿Mi niñito tiene hambre? Venga para acá y cómase un pancito o tómese una leche o un café'”.

Pero el otrora guardameta detalló que esta relación se rompió de la nada por culpa del Loco. “De un día para otro, llega Bielsa y las tías no pueden salir de la cocina y los jugadores no pueden entrar. Todo lo que a nosotros nos acercaba a ellas, se acabó”.

¿La razón? Un robo ocurrido al interior de Juan Pinto Durán. “Bielsa culpó a las tías por 700 dólares, 700 dólares. Todos dejaban sus billetera, sus relojes y no se perdió nunca nada. No me gustó ese episodio y fue feo ver a las tías llorando por 700 dólares”.

“Como no almorzaba con los jugadores, almorzaba en la oficina del segundo piso y había que llevarle la comida para allá. Al único que le robaron en Juan Pinto Durán fue a él“, sentenció.

Por ahora, Marcelo Bielsa intenta enfocarse en la cancha antes de referirse a las denuncias en su contra en Uruguay. El futuro del DT está en duda y de seguro habrá conversaciones tras esta fecha de Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, no deja de llamar la atención que todo esto ocurre tras sus críticas públicas a Conmebol y Estados Unidos.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Bielsa en Chile?

En su paso por la selección chilena, Marcelo Bielsa logró dirigir un total de 51 partidos oficiales en total. En ellos consiguió 28 triunfos, 8 empates y 15 derrotas, con 69 goles a favor y 49 en contra. Llevó a la Roja al Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzó los octavos de final.

¿Cuándo juega Uruguay?

Uruguay y Marcelo Bielsa intentarán dejar atrás toda la polémica en su próximo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas. Este viernes 11 de octubre desde las 22:30 horas la Celeste visita a Perú.