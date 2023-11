Todo parece apuntar que la historia de Claudio Bravo en el arco de la selección chilena llegó a su final. Eduardo Berizzo, en su breve paso como DT de la Roja, decidió no llamarlo más y apostar por Brayan Cortés en el puesto, dejando en el aire la posibilidad de ver al arquero del Betis nuevamente en el arco del equipo de todos.

Ahora queda esperar que el próximo entrenador de Chile decida si querrá contar o no con el guardameta de 40 años, quien por ahora sigue jugando en la elite de Europa al atajar en la Primera División de España.

Uno que opinó sobre la posibilidad de ver a Bravo nuevamente en la Roja fue Marcos Assunçao, histórico ex jugador del Real Betis, quien fue lapidario ante esta opción. Para el brasileño, la edad de portero es algo que no puede pasar desapercibido.

“¿Qué edad tiene? 40. Si está jugando es porque algo bueno tiene. Por algo esta acá en el Real Betis. Yo jugué contra él. No es muy alto pero tiene mucha agilidad y por eso sigue jugando. Lamentablemente se llega un punto en que ya no se puede”, afirmó Assunçao en charla con Bolavip Chile.

En ese sentido, el ex volante concluyó que “nosotros que vivimos en Sudamérica cansa mucho los viajes. Llega una edad en que no se puede hacer como con los jóvenes. A mí también me pasó y uno debe descansar y estar más con la familia. Bravo ya no tiene más edad para la selección, pero sigue siendo un excelente portero”.

Cabe recordar que lo que sacó a Bravo de la Roja de Berizzo no fue precisamente su rendimiento en el arco. El DT no le perdonó al formado en Colo Colo que no quisiera a jugar unos amistosos de junio, razón por la cual decidió no llamarlo más a su selección. ¿Cambiará esto con el próximo DT?

¿Cuántos partidos ha jugado Claudio Bravo en la selección chilena?

Tras su debut en el 2004, el portero formado en Colo Colo ha atajado en 144 partidos en la Roja adulta, recibiendo un total de 167 goles. Con el equipo de todos el nacido en Buin ganó dos Copas América y jugó dos mundiales adultos, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Cabe mencionar que Claudio Bravo es con 145 partidos el tercer jugador con más presencias en la Selección Chilena, siendo sólo superado por Gary Medel (161) y Alexis Sánchez (160). El meta supera en este registro a Arturo Vidal con 142 y Mauricio Isla con 136.

¿Cuándo juega el Real Betis de Bravo?

El Real Betis jugará ante Unión Deportiva La Palmas este domingo 26 de noviembre (17:00 hora de Chile) en el Estadio Benito Villamarín. Este duelo será válido por la fecha 14 de La Liga 2023-24, certamen donde los sevillanos marchan séptimos con 21 puntos.

