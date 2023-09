Chile positivo: diez ex seleccionados nacionales confían que la Roja "sea más guapa" que Uruguay

La selección chilena debuta este viernes ante Uruguay en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica. Una oportunidad para regresar a la máxima cita futbolística tras doce años, luego de ser eliminados de los caminos a Rusia 2018 y Qatar 2022.

A pesar de que el elenco de Eduardo Berizzo no atraviesa un gran presente por el escaso recambio futbolístico, diez personajes del fútbol nacional hablaron con Redgol y piensan positivo para adelantar un buen resultado en el Centenario de Montevideo.

Rodrigo Pérez, ex lateral izquierdo en los procesos a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, manifestó que “hay que mandarle buenas vibras a la selección. Hay que ser positivo y que nos vaya bien por el bien de todos. Además que más mal no podemos estar. Tanta negatividad esperamos que no le pegue a nuestra selección y nos vaya bien. Y uno sabe que cuando está ahí en la cancha, la cosa cambia, nos puede ir bien”.

Para el ex mundialista en España 82 René Valenzuela “estamos todos en la misma sintonía, queremos lo mejor para la selección. Esperamos resultados positivos al inicio y que después tomen ritmo. Hay un equipo de experiencia con mezcla de juventud, es una combinación excelente para tener un buen cometido”.

Para Carlos Ramos, actual presidente del colegio de entrenadores y que jugó en los Juegos Olímpicos de 1984, “pienso positivo ante Uruguay. Siempre están las ganas y los deseos para que nos vaya bien. Es una buena prueba y exigencia para saber en qué nivel estamos, ante una selección que está en rodaje. Habrá que correr y transpirar”.

Jorge Potencia Vargas, el ex central que estuvo en la selección entre 1999 y el 2007, indica que “es un partido importante, Uruguay viene de participar en Mundiales. Chile puede demostrar que está para competir y ser partícipe de una eliminatoria difícil, como es la de Sudamérica. Puede complicarle mucho la vida a Uruguay, ellos no tienen a Cavani y Suárez. Se puede demostrar que estamos bien y que seremos un rival complicado en eliminatorias”.

Osvaldo Arica Hurtado, seleccionado en los 80, contó que “los grandes pondrán sapiencia, inteligencia y los jóvenes a correr. Se debe pasar la posta y si se logra esa mezcla puede ser bueno, con el rol importante de los históricos. Y si vamos a lamentarnos antes de, mejor no viajábamos. Hay que creer, confiar y apoyar tanto mental como moralmente desde acá”.

Para Héctor Ligua Puebla, quien alguna vez se comió a Diego Maradona en Copa América, “el pensamiento de todos los muchachos debe ser ir a jugar y ser más guapos que ellos, en el buen sentido. Sin cometer errores del pasado. Será un partido apretado, tenso, con dos entrenadores que se conocen bien. Ojalá logremos buen resultado, un empate sería ideal. Escuchando a Gabriel Suazo, se nota que van positivos.

El ex meta Oscar Wirth, quien jugó 12 partidos en la Roja, dice que “vamos con las ganas de rescatar un punto y esa es la idea, porque futbolísticamente hay elementos para hacerlo, pero entendamos que no tenemos más que Uruguay. Es fundamental aplicar el positivismo. Obvio que uno quiere que le vaya bien a Chile y un empate sería un muy buen resultado”.

El campeón de América el 2015 Paulo Garcés contó que “hay que ir con ambición y cabeza puesta en sumar. Sé que no se ha ganado nunca allá, pero este nuevo proceso y nuevas ganas de demostrar cosas, más los 4 o 5 de la generación hermosa que tuvimos, me tiene positivo. Hay que ser optimista ante todo”.

El defensor Marcos González indica que “no pueden faltar las ganas de ganar, el corazón y en la cancha ver hasta dónde aguantan las piernas. No lo hemos ganado allá, entonces es difícil pensar que ahora será así, pero un empate es bueno para empezar las eliminatorias. Me la juego con un 1-1, así me voy feliz para esperar a Colombia”.

Finalmente el ex DT de la Roja Jorge Garcés contó que “hay que dejar que encuentre su funcionamiento la selección. No hay que pensar tanto en el rival, sus jugadores ni Bielsa, eso es mucho especular. Y en las eliminatorias pasadas no nos merecíamos esa derrota, hay que pensar que los partidos se definen por pequeños detalles”.

¿Cuándo juega Chile con Uruguay?

Chile prepara su debut en las eliminatorias este viernes 9 de septiembre. La Roja visita a Uruguay desde las 20:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis las selecciones sudamericanas que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el último pasaje.