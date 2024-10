Cristián Caamaño puso el grito en el cielo y sigue indignado con la salida de Carlos Palacios de la selección chilena. El jugador de Colo Colo liberado por Ricardo Gareca aludiendo “motivos personales”, pero gran parte del medio recuerda la polémica previa de La Joya para integrarse a La Roja.

Es que lo que Palacios tiene pinta de abandono más que otra cosa. El jugador había manifestado ya sus dudas de ir o no a la selección en medio de los partidos pendientes y trascendentales de Colo Colo.

Caamaño manifestó en Radio Agricultura que “él tiene derecho a renunciar a la selección, Pero ser bien hombrecito y decir: renuncio a la selección. Eso si tenemos los huevos bien puestos. No vamos con esos entre comillas problema personal”.

“Lisa y llanamente decir renuncio, yo quiero jugar por mi club en este momento por este y este motivo. Perfecto, está en su derecho, pero hay consecuencias”, agregó.

Irónica imitación a Palacios

Añade que “la consecuencia es salir de la selección, pero no sólo mientras esté Gareca. Esa es la gracia. La Federación debe ser muy dura y pasarlo a un tribunal de algo. Hoy me dejó botado, mañana puede hacer lo mismo, nadie dijo que no pueda pasar esto nuevamente. No puede llevársela tan pelada”.

Ahí la cosa tomó sabor: “esto es una hipótesis: Vidal le dice tranquilo, si (a Gareca) lo va a echar en este partido, te vas y en la próxima convocatoria estás”, expone. Imitando de forma irónica y despectiva a Palacios, sostiene “ah ya, mejor me voy entonces. Lo voy a decir en la noche que me voy. Profe me voy, tengo problemas personales”.

“No puede ser tan fácil renunciar a la selección y que haya gente que lo justifique. Son más hinchas de Palacios. Eso no puede ocurrir, tiene que haber un castigo, y no sólo mientras esté Gareca. Lo mismo que pasa con las declaraciones de Vidal. Hay que parar la chacota con la selección”, sentenció.