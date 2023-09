Brayan Cortés nuevamente fue el arquero titular de Chile, que igualó 0-0 frente a Colombia en la segunda fecha de las Eliminatorias 2026. El Indio pudo mantener invicto su pórtico en el estadio Monumental. Todo eso a pesar de las dificultades que ofreció el partido.

El césped del reducto enclavado en Macul recibió duras críticas del cuadro cafetalero. Y para el golero de Colo Colo también hubo problemas con la calidad del terreno de juego. De hecho, las condiciones del suelo al parecer mermaron en algo su confianza.

“Un partido difícil. Por ahí tuvimos más ocasiones claras. Seguimos con la misma convicción. Esto es largo y ojalá este punto sirva más adelante. Sabemos que los partidos son difíciles”, expresó guardavalla surgido de las inferiores de Deportes Iquique.

Cortés agregó que “lo bueno es que no nos hicieron goles, a pesar de la cancha que me sentí inseguro. El equipo va convencido y con ganas. El estadio estaba en malas condiciones, pero lo bueno fue jugar con nuestra gente. Me quedo con el esfuerzo del equipo y el sacrificio”. Se puede decir más fuerte, pero no más claro.

Brayan Cortés evalúa el empate de Chile ante Colombia: “Fue bueno no perder”

Brayan Cortés habló con los medios de comunicación después del empate entre Chile y Colombia. “Tratamos de dejar todo. Lo bueno es que no se perdió. Nos sentimos mejor, el equipo trabaja de la mejor manera, con alta intensidad. Tenemos un objetivo claro”, afirmó el Indio.

Ante la ausencia de Claudio Bravo, fue el iquiqueño quien tomó la titularidad en la portería. Según él, el equipo dio muestras de progreso en estos días. “Confiamos en lo que nos propone el profe, sabíamos la idea de juego. No entró la pelota, ya habrá tiempo. Queda la sensación de que estamos mejor, el equipo partió de menos a más. Se siente más sólido”, sentenció el meta de 28 años.

¿Cuántos partidos ha jugado Brayan Cortés en las Eliminatorias?

Brayan Cortés ha jugado seis partidos por la Roja en las Eliminatorias: cuatro fueron en el camino rumbo a Qatar 2022 y los primeros dos duelos del periplo al Mundial 2026.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en las Eliminatorias 2026 de la Conmebol?