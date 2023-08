¿A quién le tocará ser el arquero de Colo Colo para el Superclásico? Según la rotación de Gustavo Quinteros, y dado que se suspendió el partido con Magallanes, el turno sería de Fernando de Paul: Brayan Cortés jugó el último partido, por lo que el Tuto debería atajar ante la Universidad de Chile.

Este panorama aparecía como un problema mayor para Cortés: el Superclásico es el último desafío albo antes del inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 y, de no jugarlo, llegaría con muy poco ritmo a un llamado a la selección chilena. Sin embargo, Quinteros le dio una mano al iquiqueño.

En conferencia de prensa, el DT explicó que verá “si Brayan Cortés está citado a la selección chilena. Si es así, es probable que sea el que ataje ante la U (el sábado 2 de septiembre), ya que así le doy continuidad para que llegue en su mejor nivel a la selección”.

Luego, aclaró que “eso no quiere decir que después no seguiremos haciendo la rotación. Eso es algo que voy viendo partido a partido. Para mí no es difícil, porque creo que tengo a dos de los mejores arqueros del país. Me dan seguridad los dos”.

“Para mí hay más de once jugadores que pueden jugar y ser titulares. Eso es algo que se logra con este tipo de rotaciones. Hoy Colo Colo está jugando mucho mejor que al comienzo y eso se debe a la buena competencia interna”, ilustró el DT como cierre.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile chocarán en un nuevo Superclásico el próximo fin de semana: se encontrarán el sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el Santa Laura.

¿Cuándo juega la Roja?

La selección chilena debuta en las Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo viernes 8 de septiembre, cuando le toque enfrentar a Uruguay en Montevideo. En la fecha 2, a disputarse el martes 12, jugará contra Colombia en el Monumental.