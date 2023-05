Assadi y el microciclo de la Roja Sub 23: "Trabajo para estar aquí y en la adulta"

Comenzó un nuevo microciclo de la selección chilena Sub 23. Comandados por el técnico Eduardo Berizzo, el combinado nacional vive días de trabajo en Juan Pinto Durán pensando en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se disputarán en sólo cinco meses más.

En medio de jornada de trabajo, Lucas Assadi sacó la voz desde Quilín y compartió sus sensaciones por ser nuevamente considerado por el Toto. El volante de Universidad de Chile valoró trabajar con el seleccionador nacional y recalcó que su intención es estar también en la adulta.

“Siempre contento de venir a trabajar acá, a la Sub 23 con el profe, y también conocer nuevos compañeros de otros clubes, entrenar con ellos y hacerlo de la mejor manera. Siempre es bueno trabajar con ellos (Berizzo y compañía) porque aparte de mirar a los Panamericanos, también miran a jugadores para llevar a jugadores a la adulta. Siempre trabajar para eso: estar en los dos lados”, dijo.

Además, hizo un balance positivo de lo que ha sido su año hasta ahora. “El semestre, personalmente, fue de menos a más. Si bien no partí jugando, lo terminé haciendo y también siendo llamado a la Sub 23, lo que me tiene muy contento y motivado”, valoró.

Además, se refirió a los demás seleccionados azules: Cristóbal Campos, Renato Cordero, Jeisson Fuentealba y el “veterano” Matías Zaldivia, quien fue considerado ya que el fútbol de los Juegos Panamericanos permitirá tres excepciones mayores.

“Hemos trabajado bien en el club, por eso estamos nominados acá. Con el buen trabajo en la U, vamos a seguir llamados acá, eso me tiene muy contento y también al resto de mis compañeros”, cerró el volante azul.