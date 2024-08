La selección chilena mira la reanudación de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina. De hecho, La Roja ya tiene definida la nómina entregada por el entrenador Ricardo Gareca, y las bajas son importantes.

De entrada Alexis Sánchez no está por la lesión sufrida en el entrenamiento del Udinese, cuando se ponía a punto para debutar. Claudio Bravo tampoco fue incluido en el listado del Tigre: el meta sigue sin club tras su salida del Real Betis.

El meta estuvo con Chile en la Copa América, claro que se perdió el duelo final del grupo ante Canadá por lesión. Ahora, el periodista Cristián Caamaño dio detalles en ESPN F360 de una conversación que habría tenido el meta con Gareca.

“En la Copa América, cuando ésta terminó, hubo una conversación entre ambos, cuando no tenía club Claudio y no tenía definido su futuro aún. Gareca le dijo: me parece que si no encuentras club, lo lógico es que yo no te convoque”, expone Caamaño.

Gareca sin rodeos; Bravo entendió

El periodista agrega que “Claudio lo entendió perfectamente, esa es la información que tengo. Y eso se ratificó ahora. Además que me parece que tomando en cuenta todos los antecedentes y todas las declaraciones hasta ahora, se toma la decisión más lógica”.

Así las cosas, contra Argentina y Bolivia la selección chilena dispone de Gabriel Arias, Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux, con las dudas sobre el futuro de Claudio Bravo y si será alternativa convocado ante Brasil y Colombia en octubre.

Caamaño revela conversación de Ricardo Gareca con Claudio Bravo.

Ahora los ojos apuntan a Arias y Cortés. El antecedente es reciente y ante la ausencia de Bravo, contra Canadá optó por el meta de Racing, por sobre el golero de Colo Colo.

¿Cuándo juega la selección chilena por eliminatorias?

La Roja vuelve a la acción camino al Mundial 2026 el jueves 5 de septiembre, como visita contra Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias. El martes 10 del mismo mes recibirá a Bolivia. Los duelos son válidos por la séptima y octava fechas, respectivamente.