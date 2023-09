Una sorpresa fue para los hinchas de la selección chilena la suplencia de Arturo Vidal en el duelo ante Uruguay, donde los locales vencieron por 3-1 en el estadio Centenario de Montevideo, en el comienzo de las eliminatorias para el Mundial 2026.

Pese a que el King se mostró desesperado en el banco de suplentes y le cambió la cara al equipo con su ingreso, en camarines aseguró que respeta por completo las decisiones de Eduardo Berizzo.

Acata

Vidal apareció en el segundo tiempo y fue clave en el nuevo aire que tuvo la Roja en el Centenario, donde incluso marcó el descuento de la ilusión.

Eso sí, tras el partido, declaró con los medios, donde asegura que, pese a que siempre quiere ser titular, no va a pasar por encima de lo que planea Berizzo en las eliminatorias.

“De eso no voy a hablar, el entrenador decidió y vio a los que estaban mejores. Estoy para apoyar dentro y fuera de la cancha. El entrenador toma quién está mejor, yo he tenido problemas la última semana. No quiero hablar si es mi rodilla”, comenzó explicando.

“Muchos querían que no jugará… (ríe). No quiero hablar de mi lesión, sólo de los jugadores que debutaron y ojalá que el martes todo estemos bien, Alexis igual, y que el técnico decida”, enfatizó.

Si bien para muchos sonó a crítica, puso sobre la mesa los nombres de la generación dorada que todavía están presente, para graficar que todos están bajo la evaluación del entrenador.

“El entrenador tiene que elegir los mejores, si no soy yo, no es Alexis, no es el Gary, no es el Charly el entrenador tiene que elegir los mejores y listo”, destacó.

Pensando en el duelo con Colombia, deja abierta la puerta para, si es necesario, comenzar desde la banca, pero tiene claro que quiere ser titular en el Monumental.

“Quedé bien, ojalá jugar del inicio, pero es una decisión del entrenador. Nunca voy a hablar de mis dolores o mis lesiones. Lo dije, en un momento me va a tocar entrar en el segundo tiempo, me tocó, y que el martes el profe elija a los mejores que lo más importante es que gane la selección”, finalizó.

¿Cuándo juega Chile contra Colombia?

Tras la derrota ante Uruguay en el debut, la selección chilena recibirá a Colombia este martes 12 de septiembre, desde las 20:00 horas en el estadio Monumental, por la segunda fecha de las clasificatorias.

¿Por qué Alexis Sánchez no jugó contra Uruguay?

El Niño Maravilla no viajó a Uruguay para el debut de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, ya que presenta molestias físicas con las que llegó tras sus primeros entrenamientos en Inter de Milán.