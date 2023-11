Arturo Vidal a quienes piden a Darío Osorio como titular en Chile: "No se emocionen"

Dentro de las pocas cosas rescatables de lo hecho por Chile en su derrota ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, están las cartas jóvenes. Nicolás Córdova le dio minutos a figuras como Vicente Pizarro y Darío Osorio en el complemento, siendo ambos claves para el alza en el final del encuentro.

El ex Universidad de Chile fue uno de los que se llevó todos los aplausos de los hinchas. Con el poco tiempo que tuvo en la cancha provocó jugadas de peligro y casi se matricula con una asistencia, lo que llevó a los fanáticos a pedir por su titularidad en el próximo partido.

Y si bien queda todavía un largo rato para que Chile vuelva a jugar, Arturo Vidal dejó en claro que hay que llevarlo con calma. El King fue consultado por la chance de Darío Osorio para ser titular en la Roja y enfatizó que no hay que apurarlo.

Arturo Vidal pide calma a los que postulan a Darío Osorio como titular en Chile

Arturo Vidal siguió a la distancia la derrota de Chile ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras lo ocurrido en Quito, este miércoles el King realizó un streaming en su cuenta de Twitch, donde aprovechó de tocar brevemente la actuación de Darío Osorio.

Uno de sus seguidores consultó al mediocampista sobre la opción de que la Joya sea titular en la Roja tras lo mostrando en sus pocos minutos ante la Tri. Sin embargo, fue categórico al señalar que se debe tener calma.

“Darío Osorio debería ser titular… No sé, mi gente, no se emocionen. Segundo partido que juega”, lanzó. Pero estas palabras no fueron un freno a las aspiraciones de los fanáticos, sino un llamado a la cautela.

Para Arturo Vidal, lo principal es que Darío Osorio aproveche la larga pausa para el regreso de Chile a la cancha y se consagre en el Midtjylland, lo que le daría la titularidad sin discusión. “Habrá un tiempo largo para que vuelva la selección y, si lo sigue haciendo bien en su equipo, quién sabe”.

En esa misma línea, el King destacó lo hecho por el delantero que hoy milita en el fútbol danés. “Ayer entró bien, casi dio una asistencia. Este tiempo le va a servir para seguir creciendo”, sentenció.

Darío Osorio, con pocos minutos, fue uno de los puntos altos en la selección chilena. La Roja pide a gritos una renovación y los jóvenes están metiendo presión para ganarse el lugar. Aunque sin técnico definido, los esfuerzos pueden no tener frutos aún.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en Chile?

Darío Osorio ha disputado un total de cinco partidos oficiales con la camiseta de Chile. En ellos acumula un empate y cuatro derrotas, sin goles en su cuenta personal y apenas 97 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena cerró el año con la derrota ante Ecuador. La Roja volverá a la acción en marzo del 2024, cuando dispute dos amistosos en la fecha FIFA con rivales aún por definir.

