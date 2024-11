“Con el corazón”: El particular mensaje de Alexis Sánchez para duelo clave de la Roja ante Venezuela

La selección chilena se juega gran parte del sueño por clasificar al próximo mundial este martes. El equipo de Ricardo Gareca enfrenta a Venezuela en el Estadio Nacional en busca de tres puntos que puedan darle el salto hacia al menos el repechaje.

Por lo mismo, desde la ANFP se ha buscado hacer valer la localía y por lo mismo se lanzó un 2×1 para el sector de Andes que rápidamente fue agotado. Por lo que se espera lleno total en el recinto de Ñuñoa para que el equipo nacional reciba el apoyo de los hinchas.

Es que en esta instancia no hay que dejar nada al azar. A tal punto que hasta Alexis Sánchez decidió enviar su arenga desde Italia. El niño maravilla publicó un particular mensaje para motivar al equipo nacional y que no pasó desapercibido en redes sociales.

“Mañana por favor ganemos”, partió la publicación del delantero del Udinese. “Pase lo que pase, juguemos con el corazón. Vamos Chile”, agregó el delantero junto con la canción Story of My Life de One Direction.

El mensaje del jugador del Udinese además contó con varias postales en su paso por la Roja. Entre ellas asoma la final de la Copa Centenario contra Lionel Messi, y la celebración en camarines junto Arturo Vidal y Mauricio Isla, que serían titulares ante Venezuela.

Sánchez pidió ganar como sea ante Venezuela

A su vez, para pedir hasta una mano divina, agregó la imagen de Jesús de Nazaret con el lema “Ten fe”.

¿A qué hora juega Chile vs Venezuela?

El partido por la 12ª fecha de las Eliminatorias entre Chile y Venezuela se disputa este martes 19 de noviembre. El duelo esta programado para las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Además será transmitido por CHV, ESPN y Disney+.

Cabe consignar que la Roja es última con 6 unidades, por lo que necesita un triunfo para poder acercarse a la vinotinto que es séptima con 12 puntos y se queda de momento con el repechaje.