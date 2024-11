"No lo veo como extremo": Ricardo Gareca explicó el constante cambio de capitán en Chile

El ciclo de Ricardo Gareca en Chile ha sido muy turbulento, como un barco a la deriva. Para peor, este barco ha cambiado de capitán muy seguido, algo que intentó explicar el propio DT.

El Tigre generó grandes expectativas en su llegada a Juan Pinto Durán. Sin embargo, solo unos meses después, hay muy pocas cosas buenas que rescatar. La Roja está en el último lugar de las Eliminatorias y solo una remontada épida podría llevarla a la siguiente Copa del Mundo.

El constante cambio de capitán en Chile

En cualquier equipo de trabajo, los liderazgos deben ser claros para que las cosas funcionen bien. Cuando Chile fue a dos Copa del Mundo y ganó dos Copa América, el capitán siempre era Claudio Bravo y Gary Medel el segundo al mando. Durnate años fue así. Ahora, otra es la historia.

Desde que está Ricardo Gareca en La Roja, la selección ha tenido cinco capitanes distintos en ocho partidos oficiales. Ninguno ha usado la jineta en más de dos partidos: Claudio Bravo y Alexis Sánchez en Copa América; Mauricio Isla, Guillermo Maripán y ahora también Arturo Vidal en Eliminatorias.

Gareca y Chile viven un momento crítico. Imagen: Photosport.

Si bien hay situaciones que escapan a las manos del DT, como el retiro de Bravo o la lesión de Sánchez, hay otras decisiones extrañas, como el caso de Isla que pasó de capitán a no convocado o como Vidal, que pasó de no considerado al líder de un barco que no encuentra su rumbo.

“No lo veo como extremo. Ustedes lo verán en esa instancia. Ha habido un criterio en que se respalda a jugadores de mayor experiencia. Bravo, luego con los inconvenientes que no está Alexis, han habido criterio con experiencia. Dejó de ser convocado Isla y pasó Maripán”, intentó explicar Gareca en la conferencia de prensa previa al choque con Venezuela.

“Por respeto a trayectoria pasó a ser Vidal. No lo veo extremo, es trayectoria, experiencia, antigüedad, tiene que ver con eso. Y nadie tiene las puertas cerradas en la selección. No le cerramos la puerta a nadie“, se defendió el técnico ante la rotación de la jineta.

Chile enfrentará a Venezuela el martes 19 de noviembre a las 21:00 horas, donde La Roja intentará volver al triunfo y a meterse en la pelea por ir a la Copa del Mundo. Arturo Vidal intentará no ser víctima de lo que casi parece la maldición de la jineta de capitán.