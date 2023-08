La teleserie en el mercado de pases de Alexis Sánchez ha sido más larga de lo esperado, donde en cada capítulo que pasa el protagonista pone más dudas en su futuro que encontrar alguna certeza, luego de su salida del Olympique Marsella.

A casi dos semanas de comenzar las eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección chilena, Aldo Schiappacasse pone en duda su participación, al no tener equipo y, para peor, no tener una pretemporada en el cuerpo, que hace pensar que no estará en sus mejores condiciones para el estreno.

En duda

El periodista asegura en una columna escrita para el diario El País, que la situación de Alexis es muy preocupante en la Roja, entendiendo que el camino a Canadá, Estados Unidos y México 2026 comienza el 8 de septiembre, ante Uruguay.

“El tocopillano no es sólo el goleador histórico de La Roja, sino que fue el más destacado futbolista chileno en la temporada pasada. Con 18 goles anotados en el Olympique de Marsella y un marcado protagonismo en el segundo lugar obtenido en la Ligue One, hoy no juega, no entrena y no tiene claro su futuro, lo que abre una interrogante válida: ¿debe ser titular en el partido frente a Uruguay el próximo 8 de septiembre en Montevideo?”, deja abierta la interrogante Schiappacasse.

Todavía con esperanza de encontrar un equipo en el fútbol de Europa, a dos semenas también de cerrar el libro de pases en el Viejo Continente, la tarea no parece para nada fácil.

“Alexis completó dos meses sin jugar y es uno de los pocos jugadores de primer orden que no ha realizado pretemporada”, detalla.

Si bien deja en claro que las condiciones que ha puesto el jugador y su representante han hecho que todavía no pueda cerrar un nuevo destino, lo más preocupante, en este caso, es el poco ritmo para las eliminatorias.

“Sin entrenamiento ni ritmo competitivo, la duda razonable de Eduardo Berizzo es si Alexis tendrá la camiseta reservada para los duelos ante Uruguay y Colombia que abren las fechas clasificatorias. La presencia de Bielsa en la banca charrúa y el gran nivel de varios jugadores cafeteros que militan en clubes europeos no permiten miran con optimismo el panorama, donde Sánchez –que va por su quinto camino a una Copa del Mundo, los dos últimos fracasados– siempre es fundamental”, finaliza.

¿Cuándo empiezan las eliminatorias para el Mundial 2026?

Las eliminatorias del Mundial 2026 comienzan el 7 de septiembre, donde para Chile será un día después, cuando deba visitar a Uruguay en Montevideo. El 12 del mismo mes, debe recibir a Colombia en el estadio Monumental.

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez en la selección chilena?

Alexis Sánchez suma 52 goles jugando con la camiseta de la selección chilena hasta ahora. El tocopillano es el goleador histórico de la Roja desde el 22 de junio del 2017, cuando superó a Marcelo Salas, que tenía el récord con 37 alegrías.