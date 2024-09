¿A qué hora juega Chile vs Argentina y dónde ver en vivo el partido de las Eliminatorias?

Día de futbol para Chile y que tendrá la visita más complicada hasta ahora en Eliminatorias cuando esta noche frente a Argentina en Buenos Aires.

Partido duro para la Roja de Ricardo Gareca, sobre todo tras una magra Copa América en que ni siquiera se marcaron goles. Además, las caras nuevas hoy tienen una presión ante la ausencia de históricos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y el retirado Claudio Bravo.

Eso sí, la albiceleste también tendrá una ausencia importante. Al no estar en actividad en Inter Miami, Lionel Messi no fue convocado y no estará en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Partidazo imperdible y que tendrá una completa transmisión en vivo tanto por la televisión abierta como el cable o streaming.

¿A qué hora juega Chile y dónde ver?

El partido de la Roja ante la albiceleste está programado para las 20:00 horas de este jueves 5 de septiembre en el Mas Monumental de Buenos Aires.

Encuentro que llega en la séptima fecha de las Eliminatorias y que luego de este duelo, la selección chilena volverá a nuestro país para recibir en el Estadio Nacional a Bolivia.

Mientras que la transmisión del partido estará a cargo de Chilevisión, que dará el partido por televisión abierta y cable. Además, se podrá ver por las plataformas online del canal en chilevision.cl y también por la aplicación gratuita Mi CHV que se puede descargar en smartphone.

En cuanto al cable, ESPN también transmitirá el partido de la Roja con Argentina este jueves por su canal básico. Y por streaming se podrá ver la misma transmisión en vivo y en directo en la app Disney+.

En caso de que no puedas ver el partido, también está la opción de seguir el encuentro minuto a minuto y con el resultado aquí en RedGol desde las 20:00 horas.