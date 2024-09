¿Dónde ver Chile vs Argentina? Horario y cómo ver en vivo a la Roja en las Eliminatorias

Vuelve el futbol para la selección chilena y en una semana clave en Eliminatorias. Con choques ante Argentina y Bolivia, este jueves la Roja se verá las caras con la albiceleste por la fecha 7 del proceso clasificatorio.

Jornada en la que el equipo de Ricardo Gareca tendrá que combatir contra las bajas. A las ausencias de jugadores como Alexis Sánchez o Gabriel Suazo; se sumó esta semana la de Diego Valdés y Bruno Barticciotto. Para ello, el Tigre llamó de emergencia a Esteban Pavez y Gonzalo Tapia.

Partidazo ante el elenco albiceleste que no tiene a Lionel Messi en la nómina. La Pulga no ha vuelto a la acción en Inter Miami y no fue considerado para esta fecha doble.

¿A qué hora y dónde ver a Chile vs Argentina?

El partido entre la Roja y Argentina está programado para el jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Duelo que tendrá una completa transmisión en Chile, partiendo por Chilevisión en televisión abierta y también ESPN en el cable.

Por streaming, el encuentro será transmitido en Disney+ y también por las plataformas digitales de Chilevisión: chilevision.cl, la app Mi CHV y por el YouTube de Chilevisión. Todas estas últimas totalmente gratis.

En caso de que vayas a ver el partido por TV, revisa los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

CHV:

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Además, podrás seguir todo el minuto a minuto y el marcador virtual del partido entre Chile y Argentina aquí en RedGol desde las 20:00 horas.