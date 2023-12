Lucas Assadi quiere tener su revancha con la selección chilena sub 23 luego de un año complicado. Tras el fracaso en el Sudamericano Sub 20, con Universidad de Chile y de casi no sumar minutos en los Juegos Panamericanos, el 10 apuesta todo al Preolímpico.

La Roja comenzó las prácticas en Juan Pinto Durán de cara al torneo a realizarse durante enero en Venezuela. Ahí, el mediocampista del Romántico Viajero espera sacarse todas las ganas que tiene en el cuerpo y así destaparse de una vez por todas.

Con Nicolás Córdova y después de su temporada en Universidad de Chile, Lucas Assadi asoma como una de las cartas fijas en la selección. Y desde allá aprovechó de dejar en claro que quiere jugar. ¿Cómo? Con un leve pero claro palo a Eduardo Berizzo.

Lucas Assadi quiere minutos y le tira un palito a Eduardo Berizzo

En conversación con el sitio oficial de la selección chilena, Lucas Assadi analizó su convocatoria para el Preolímpico. Ahí fue donde, sin quererlo, le tiró el palo a Eduardo Berizzo.

“Me lo tomo de buena manera, de participar en los entrenamientos y estar en los Panamericanos. No jugué mucho pero sí fue emotivo. Ahora prepararnos para los Preolímpicos y ojalá estar en la última nómina”, señaló.

Lucas Assadi recalcó que con este plantel se siente a gusto y valoró el llamado de Nicolás Córdova, al que llenó de elogios. “Estoy bien, nos conocemos con los compañeros del Panamericanos. De a poco le agarramos la mano al profe, que nos dejó las cosas claras desde el principio, que creo que es bueno”.

En esa misma línea, señaló que “más que un espaldarazo, es con responsabilidad. Si piensan eso de mí tengo que tomarlo con orgullo pero también con responsabilidad de hacerlo con la mejor manera posible”.

Finalmente el 10 se mostró confiado en hacer un buen torneo para luego volver con todo a la U. “Tengo que tomarlo de la mejor manera, competitivo en la interna. Eso me dará un alza para lo que será el año con mi club”.

Lucas Assadi es una de las grandes promesas del fútbol chileno, pero le ha costado tomar protagonismo, también por el pobre nivel mostrado por Universidad de Chile. Ahora, en el Preolímpico, el volante aspira a dar el gran golpe y así instalar su nombre en el futuro de la Roja.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Assadi en la U 2023?

Con Universidad de Chile, Lucas Assadi logró disputar un total de 27 partidos oficiales. En ellos dejó cuatro goles, no registró asistencias y alcanzó los 1.328 minutos en la cancha.

¿Cuándo debuta Chile en el Preolímpico 2024?

La selección chilena hará su estreno en el Preolímpico de Venezuela enfrentando a Perú. El duelo está programado para el día 21 de enero desde las 17:00 horas de nuestro país.

