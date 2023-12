La selección chilena sub 23 sigue trabajando en Juan Pinto Durán de cara a lo que será su participación en el Preolímpico de Venezuela. La Roja entrena bajo las órdenes de Nicolás Córdova con varias figuras que buscan mostrarse. Y una de ellas es Luciano Arriagada.

El delantero de 21 años dejó Colo Colo y partió al Athletico Paranaense para buscar su gran oportunidad. Sin embargo, en Brasil no ha logrado sumar los minutos esperados, lo que ha desatado una ola de críticas de los hinchas en redes sociales.

Sin embargo, para Luciano Arriagada esto no es un problema y tiene más que claro que su aventura le ha dejado frutos. Así por lo menos lo dejó claro en conversación con el sitio oficial de la selección chilena, donde le puso el pecho a las balas de sus detractores.

Luciano Arriagada no pesca críticas y sólo piensa en el Preolímpico

Luciano Arriagada sabe que, más allá de cuestionamientos, sólo debe enfocarse en la cancha. En diálogo con la selección chilena, el delantero reconoció que su nominación lo encuentra en un tremendo presente.

“Llega en un momento muy bueno. Me he esforzado mucho. Fue uno de los principales objetivos de emprender el rumbo a Brasil, para tener opciones en la selección”, dijo.

Ante las críticas por la poca acción, Luciano Arriagada dejó en claro que “pude terminar bien el campeonato, jugando y teniendo varios minutos. Me ha servido un montón entrenar con jugadores de élite como son en Brasil. Me pilla muy preparado, es un orgullo y estoy muy contento de venir”.

“Lo que más quiere un jugador es estar en la selección. Hay muchos compañeros que conozco de periodos pasados, de sub 15 o adulta. Es muy lindo volver a verlos (…) Con el profe de a poco voy captando la idea, los entrenamientos han estado muy intensos. Este es un grupo de muy buen nivel y nos preparamos para competir”; añadió.

Finalmente, el delantero dejó en claro que hará todo lo posible por estar en la nómina final. “Mi ilusión es estar en la lista, es para lo que me he preparado, Me he sentid cómodo en los entrenamientos y tengo la ilusión de hacer unos buenos Preolímpicos”.

Luciano Arriagada tendrá la misión de demostrar que no se equivocó al partir al Athletico Paranaense. La irrupción de Damián Pizarro ha instalado la interrogante de si se apuró o no en salir de Colo Colo, algo que tratará de responder en la cancha.

¿Cuáles son los números de Luciano Arriagada en 2023?

Luciano Arriagada, en la temporada 2023 con Athletico Paranaense, logró disputar un total de 14 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, no registra asistencias y alcanza los 257 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo debuta Chile en el Preolímpico?

Chile hará su debut en el Preolímpico de Venezuela el próximo 21 de enero del 2024. El duelo será ante Perú y está programado para las 17:00 horas de nuestro país.

