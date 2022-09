Waldemar Méndez se refirió a los dichos de Jorge Sampaoli, quien aseguró que salió de la selección chilena por no sentirse valorado. El comentarista de ESPN lamentó que su salida se haya dado así "teniendo todo para salir por la puerta grande" e hizo un contraste con lo que fue la despedida de Marcelo Bielsa.

Jorge Sampaoli volvió a aparecer en la escena nacional. El ex DT de la selección chilena conversó en profundidad con Los Tenores de ADN y, entre otras cosas, se refirió a lo que fue su salida de la banca nacional.

El casildense se refirió a sus anteriores dichos sobre sentirse "un rehén" y aclaró sus sensaciones al dejar la Roja. "La manera en que me fui es porque no me sentí valorado, igual que un montón de jugadores que fueron artífices de algo increíble", aseguró.

Palabras que generaron ruido. Desde su micrófono en ESPN F 90, Waldemar Méndez lamentó que Sampaoli haya "salido por la puerta chica teniendo todo para salir por la puerta grande" y aseguró que sus palabras lo dejan como poco agradecido de Chile.

"Lo que queda como imagen es su salida, donde está esa frase para la historia en que dice ‘me sentí rehén’. Su salida fue por la puerta chica teniendo todo para salir por la puerta grande. No se manejó bien, creo. Fue por lo extrafutbolístico y no es novedoso: en la cancha se maneja, y muy bien, pero después hay cosas con las que no coincido", comentó.

"Queda como poco agradecido del país, diciendo que estaba casi prisionero, siendo que entregó lo que tenía que entregar y sacó el rédito necesario. Ese sinsabor él lo hace extensivo a todo el país y piensa que toda la gente se quedó con eso", evaluó.

"Pudo quedar con las puertas abiertas para siempre del fútbol chileno, ganó la final de una Copa América a Argentina con Messi en cancha, el primer título de la selección en 100 años. ¿Qué mejor panorama? No pone en la ecuación cómo salió de Chile", lamentó.

Méndez hizo la comparación con otro entrenador de la selección nacional. "Bielsa no saludó a un Presidente en La Moneda, su salida fue con una conferencia de prensa diciendo que no coincidía con la gente que venía y, sin haber ganado lo que ganó Sampaoli, salió por la puerta ancha y muchos quisieran su regreso", dijo.

"Sampaoli tuvo todas las cartas para jugar a ganador y no lo supo hacer. Es una mancha negra para alguien que no tendría que haber tenido manchas negras", cerró.