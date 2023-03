La selección chilena está trabajando con todo para encontrar el primer triunfo de la era de Eduardo Berizzo. El próximo lunes 27 de marzo, la Roja recibe a Paraguay en el estadio Monumental con la misión de romper su mala racha de un año sin victorias.

Para volver a los abrazos, Eduardo Berizzo le entregó la confianza a varios jugadores que disfrutan de un buen momento, sobre todo en el extrajero. Uno de ellos es Víctor Dávila, quien llega con goles, asistencias y un gran presente en el León de México.

El delantero ha tenido un tremendo arranque de temporada en la Liga MX, donde en 12 fechas acumula cinco goles, dos asistencias y todos los partidos como titular. Ahora, se ilusiona con demostrarlo en la selección chilena, donde puede tomar un rol clave en pleno recambio.

En conversación con el sitio oficial de la Roja, Víctor Dávila se mostró feliz e ilusionado con lo que pueda hacer en el amistoso con Paraguay. "Muy contento de volver, de estar aquí con los mejores. Espero poder aprovechar esta oportunidad".

"Sé que es un momento importante para la Roja, espero venir en las siguientes nóminas y hacerme un lugar en la selección", añadió.

Víctor Dávila también sacó pecho por su convocatoria, la que considera un premio "a la constancia, la perseverancia y también a mis compañeros. Si bien me ha tocado estar en varios clubes en México, me han tocado buenos compañeros, que me han ayudado a conseguir estas cosas. Se atribuye a todo eso".

En esa misma línea, recalcó que tratará de ganarse su lugar en la Roja. "Siempre es un orgullo estar en la selección, empezando en las menores y ahora en la mayor. Siempre es un orgullo para todo jugador representar a su país y hacerlo en la adulta, así que estoy contento. Espero darles muchas alegrías y aportar con un granito a la selección chilena".

Chile cuenta los días para volver a la cancha en nuestro país y así reecontrarse con los hinchas, quienes esperan por fin verlos romper la mala racha y ganar. Comenzar el 2023 bien será clave para lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el gran objetivo por delante.