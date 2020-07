Una fase de grupos que ilusionó: Horario y dónde ver el camino de la Roja Sub 20 en el Mundial de Canadá 2007

CDF se la ha jugado en estos meses de emergencia con varios partidos y, sobre todo, mundiales del recuerdo. A definiciones con historia como de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, la señal deportiva suma la transmisión del recordado torneo juvenil Sub 20 de Canadá 2007.

La Selección Chilena de José Sulantay llega a Norteamérica con jugadores prometedores, y que darían paso a la denominada Generación Dorada.

Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Mauricio Isla y Carlos Carmona eran figuras de esta selección que había clasificado por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo juvenil con el emblemático DT a la cabeza.

Torneo al que llegarían al tercer puesto, pero antes de todo tendrán que sortear la fase de grupos. Para eso, la Roja quedó emparejada en el Grupo A, junto con Canadá, Congo y Austria, para luchar por ser campeones del mundo.

En Toronto, se enfrentaron a los locales con un triunfo contundente por 3-0. Luego, en Edmonton, jugaron ante Congo, el campeón juvenil africano, para lograr la clasificación por 3-0 a la ronda final dependiendo de si mismos. Finalmente, y nuevamente en Toronto, la Roja sumaba un empate sin goles ante Austria que dejo buenas sensaciones.

Mauricio Isla es otro de los nombres que comienza a brillar en la Selección Chilena de aquel Mundial Sub 20 de Canadá 2007.

Día y hora: ¿Cuándo ver los partidos de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007?

Los partidos de Canadá vs Chile, Chile vs Congo y Chile vs Austria, de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007, serán transmitidos íntegramente este sábado 11 de julio a partir de las 15:15 hrs.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo la fase de grupos de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007?

Los partidos de Canadá vs Chile, Chile vs Congo y Chile vs Austria, de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007 serán transmitidos por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming los partidos de la fase de grupos de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007?

Si buscas un link para ver online Canadá vs Chile, Chile vs Congo y Chile vs Austria en la fase de grupos de la Roja en el Mundial Sub 20 de 2007, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

Por si fuera poco, durante el mes de julio las señales CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF seguirán liberadas de pago a los usuarios debido a la contingencia.