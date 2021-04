¡Tremendo! Carla Guerrero desclasifica mordisco a jugadora canadiense: "Ojalá nos crucemos en Tokio y acepte mis disculpas"

Carla Guerrero será parte de la selección chilena femenina que representará al país en Tokio 2020, instancia donde espera reencontrarse con la canadiense Christine Sinclair, a quien le pegó un mordisco en un partido amistoso hace casi una década.

La Roja de José Letelier conoció hace algunos días a sus rivales para los venideros Juegos Olímpicos, donde conformará el Grupo E del fútbol femenil, junto a Japón, Canadá y Gran Bretaña.

Sin duda el duelo ante Canadá será especial para La Jefa, que en diálogo con la web oficial de la FIFA reveló un desconocido percance con la legendaria capitana de aquel país:

“La mordí en un amistoso hace años. ¡Lo digo y me avergüenzo! Ojalá nos crucemos en Tokio, acepte mis disculpas e intercambiemos camisetas”, comentó Guerrero.

La crack chilena detalló que “era más chica, me ponía muy nerviosa y no sé qué me pasó. Me dije: ‘¡Qué hice!’. Me sentí realmente mal y quise disculparme, pero no pude hacerme entender”.

Pero más allá de la anécdota, Guerrero profundizó en las razones netamente futboleras por las que espera con ansias el choque ante Canadá en el marco de los J.J.O.O.

La Jefa aguarda con gran expectativa el cruce ante Canadá en Tokio 2020.

“Aquella vez ganamos 1-0, y si bien pasaron varios años, hemos crecido a un ritmo parecido, y podemos jugarles de igual a igual a pesar de que reconocerla como potencia", explicó.

La selección chilena femenina tendrá la chance de representar con orgullo al país en el megaevento a realizarse entre el 23 julio y el 8 agosto de este año, y ya tiene fecha y hora para su debut: el próximo 21 de julio a las 16:00 horas ante Gran Bretaña, en Sapporo.