Tiane Endler quiere que Marcelo Díaz "regrese pronto" a la Roja y Carepato responde: "sería un sueño"

Cristiane Endler y Marcelo Díaz hablaron a través del Live en la cuenta de Instagram de la portera y se entrevistaron mutuamente, con la capitana de la selección chilena femenina haciéndole preguntas al bicampeón continental con la Roja y viceversa.

En medio de la plática, Tiane le consultó al volante si han sido injustos con él debido a su larga marginación de la selección chilena desde la llegada de Reinaldo Rueda, esto pese a su gran desempeño en Racing Club de Argentina.

“Le decía a un periodista que me escribía para hacer una nota de Chile que tal vez todavía no estoy capacitado para hablar con los medios chilenos, hace más de tres años que no lo hago. Ahora actúo desde el corazón y en base a lo que siento de verdad. Creo que si me castigaron, no me llamaron más, si no estoy ahí, es por algo”, dijo Carepato.

Agregó que “sé que la razón no es futbolísticamente, porque tengo claro lo bien que lo hago en Argentina. Podría fácilmente estar. Pero si no me llaman es porque hay un DT que toma una decisión y hay que aceptarla, o quizás el medio en su momento fue injusto con mi rendimiento y en sus palabras hacia mí”.

Siguió complementando: “entiendo y comparto. No tengo rencor con nadie. Es como vivo mi vida, en paz. Siento que futbolísticamente puedo estar. Pero hay una persona a cargo, que hay que tenerle respeto”.

En eso toma la palabra Endler: “Para mí en la selección deben estar los mejores, en los grupos siempre hay roces y problemas normales. En una selección hay veintitantas personas conviviendo. A mi parece tienen que estar los mejores en la selección que representa un país. Por mi parte me gustaría verte luego en la selección de nuevo, te lo mereces”, comentó Tiane.

“Sería un sueño”, contestó el mediocampista para sentenciar que “muchas veces hay cosas que no podemos entender, pero con el tiempo uno se hace preguntas y después las entiendes de otra forma. Con la tranquilidad que tengo hoy, por rendimiento debería estar, pero acato. Ante eso sólo me queda seguir trabajando en Racing”.