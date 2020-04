Tiane Endler y un visionario: "Llegué como delantera a la selección y me preguntan si quería probar al arco"

La brillante arquera de la selección chilena y el Paris Saint-Germain, Christiane Endler, recordó la anécdota, y el ojo clínico de Marco Cornez, que terminó con una novel y espigada delantera juvenil convertida en una de las mejores porteras del mundo.

El ex arquero de Palestino, Universidad Católica y la selección se desempeñaba como preparador de arqueros en la Roja sub 17. El resto lo cuenta Tiane.

“Siempre tuve nociones de la portería, aprendí a jugar con mi hermano. Me ponía al arco y él chuteaba, no me daba miedo y me tiraba”, dijo Endler en entrevista con Rodrigo Sepúlveda.

Agregó que “llegué como delantera a la selección, pero por mi altura y cualidades me preguntaron si quería probar. No había entrenado propiamente tal y menos con un preparador de arquero. Me gusta”.

Siguió complementando: “siempre se puede mejorar, mientras más vieja tienes más experiencia como arquera. Hay títulos por ganar, clasificar a los Juegos Olímpicos sería un sueño. Me falta, aún me quedan cosas por conseguir… ganar la liga con el Paris Saint-Germain, una final de Champions. Pelear en la cima”.

Por otro lado fue consultada por cómo ve su futuro ligado al fútbol cuando llegue el momento de colgar los guantes. Por ahora la convicción es seguir aportando.

“Lo he pensado el tema de ser dirigente, siempre estaré relacionada con el deportes y queriendo que mejoren las condiciones del fútbol femenino. La experiencia de nosotras que hemos estado ahí es diferente, más allá que hay gente con buenas intenciones que quieren ayuda. Ojalá que varias tomen el camino de entrenadoras o dirigentes”, expuso.

Añade: “¿DT? A veces sí, a veces no. No lo sé si me gustaría llevar la vida parecida a la del futbolista a futuro. Es un sueño vivir de esto, pero es de lunes a lunes sin descanso y lejos de tu familia”.

Antes de cerrar comentó detalles de Tiane, la muñeca que se lanzó hace unas semanas para homenajear su carrera y estar más cerca de los hinchas.

“Cuando me mostraron la idea lo encontré genial. Yo nunca tuve la posibilidad de tener un referente femenino en el deporte, menos futbolista. Que se vea esto con normalidad me encanta y me llena de orgullo, saber que he ayudado en ese proceso de cambio de mentalidad. Tengo una de las muñecas”, concluyó.